Secteur des Gbaka, taxis communaux et pinasses: Amadou KONÉ souhaite une réforme

Le premier ministre Achi Patrick représenté par Adama Coulibaly, ministre de l’économie et des finances, a ouvert, mercredi 9 novembre 2022, en présence du ministre ivoirien des Transports Amadou Koné et du ministre de l’équipement et de l’entretien routier Amédé Kouakou, les travaux de la 1ère édition des journées de la mobilité urbaine ( JMUR) qui se tiennent les 09, 10, 11 novembre 2022 au Radisson Blu à Abidjan sur le thème : « Professionnalisation du transport artisanal : Défis et opportunités pour une Mobilité Durable dans les villes africaines». Occasion pour Amadou Koné d’engager l’AMUGA à réformer les secteurs des Gbaka, des taxis communaux et des pinasses.

Le ministre Amadou Koné en plein dans la modernisation du transport artisanal en réflexion à Abidjan

A l’ouverture des journées de la mobilité urbaine du grand Abidjan, le ministre ivoirien de l’économie et des finances Adama COULIBALY représentant le premier ministre Achi Patrick patron de la cérémonie a exhorté les acteurs du système des transports urbains dans le grand Abidjan et les Experts venus d’ailleurs a poursuivre la concertation, la réflexion et le partage d’expérience afin d’offrir aux Ivoiriens un système digne de la dimension d’Abidjan.

« Je vous y exhorte vivement parce que les populations de Côte d’Ivoire, le président de la République SEM Alassane de et le gouvernement attendent beaucoup de ce forum » a lancé l’émissaire du Premier ministre.

S’agissant de l’Autorité de la mobilité urbaine du grand Abidjan ( AMUGA), Adama COULIBALY a soutenu qu’elle est une réponse organisée et structurée à l’épanouissement et à l’amélioration du bien-être des populations ivoiriennes dont la mobilité parfois réduite, trop souvent entravée est un réel facteur de non participation à la création et au partage de richesse et donc de d’appauvrissement.

« Permettez-moi de féliciter chaleureusement et de remercier le ministre des transports. Le succès et la réussite, dans la conduite des projets du secteur prioritaire des transports, sont un indicateur précieux du dynamisme, de l’engagement et de la volonté de toute son équipe et lui, pour la mise en œuvre de notre politique nationale en matière de mobilité urbaine » a-t-il ajouté avant de déclarer ouvertes les journées de la mobilité urbaine du grand Abidjan, qui traiteront du 9 au 11 novembre 2022 de la problématique de la professionnalisation des transports artisanaux.

Amadou Koné salue la pertinence du thème du forum

A son tour de parole le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a soutenu que le gouvernement s’emploie à trouver des solutions aux problèmes de la mobilité urbaine. En ce qui concerne le transport artisanal ( woro woro et Gbaka), des investissements massifs sont faits, tout comme pour le transport de masse où plusieurs projets sont encours.

C’est le cas de la 1ère ligne de service rapide de bus ( BRT Est-Ouest) entre Yopougon et Bingerville.

« Il était important qu’on mette en place un cadre de gouvernance approprié avec la création de deux institutions : l’autorité de régulation du transport intérieur ( ARTI) et l’autorité de la mobilité urbaine du grand Abidjan ( AMUGA).

Et je me félicite de ce qu’en seulement deux ans, Amuga ait pris toute sa place dans le grand Abidjan mais également de l’organisation de cette première édition des journées de la mobilité urbaine sous le thème ‘’ Professionnalisation du transport artisanal : Défis et opportunités pour une Mobilité Durable dans les villes africaines’’ pertinent pour le ministère des transports » a-t-il dit non sans engager l’AMUGA à réformer les secteurs des Gbaka, des taxis communaux et des pinasses.

En effet, Pour cette première journée, des experts locaux et étrangers traiteront un sujet majeur auquel le Gouvernent porte la plus grande attention, à savoir la professionnalisation du transport artisanal. Les défis et opportunités pour une mobilité durable dans les villes africaines, sont les grands axes des activités scientifiques panels, ateliers, et communications qui s’articuleront autour de sous-thèmes majeurs comme :

Vision du Gouvernement ivoirien en matière de mobilité urbaine ;

Collaboration entre Collectivités territoriales et Autorité Organisation de la Mobilité Urbaine pour une mobilité durable ;

La stratégie de professionnalisation du transporta artisanal ;

Transports conventionnés : rôle des Autorité Organisatrice pour assurer une meilleure efficience et efficacité des services ;

Formation du capital humain et organisation des transporteurs artisanaux en GIE ;

Le financement pérenne de la mobilité urbaine en Afrique ;

Financement et renouvellement du parc des véhicules du transport ;

Système de contrats et de licence pour les services du transport artisanal

Intégration physique et interopérabilité.



Amadou Koné invite les participants à se pencher outre le transport artisanal sur le transport maritime et fluvio-lagunaire

Poursuivant le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a salué la présence massive des experts nationaux et internationaux ainsi que les partenaires au développement, à ce forum.

« Le gouvernement prendra toutes les dispositions pour la réussite du forum dont il sera heureux de recevoir une feuille de route pour améliorer la qualité et la professionnalisation du secteur des transports » a-t-il ajouté.

Enfin, le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a saisi cette occasion pour inviter les participants à se pencher outre le transport artisanal, sur le transport maritime et fluvio-lagunaire qui est lui-aussi en pleine expansion.

L’AMUGA, projets et actions concrètes

Créé en 2020, l’autorité de la mobilité urbaine dans le grand Abidjan ( AMUGA) est une autorité administrative indépendante chargée de l’organisation et de la professionnalisation du secteur des transports. Elle assure ainsi l’organisation et la coordination des différents modes de transport dans les 19 communes du grand Abidjan. A savoir :

District Autonome d’Abidjan composé des Communes suivantes : Abobo, Adjamé, Anyama, Attécoubé, Bingerville, Cocody, Koumassi, Marcory, Plateau, Port-Bouët, Songon, Treichville et Yopougon ;

les Communes périphériques d’Alépé, d’Azaguié, de Dabou, de Grand-Bassam, de Bonoua et de Jacqueville.

Dans le cadre de l’amélioration des transports, l’AMuga à travers son projet de mobilité urbaine d’Abidjan ( PMUA) assure la mise en place d’une ligne de service rapide de bus ( BRT Est-Ouest) entre Yopougon et Bingerville ; elle appuie au renforcement de la Sotra et à la restructuration du système de rabattement vers les lignes de transport de masse ; appuie à l’organisation et modernisation du secteur des transports artisanaux ( woro woro, gbaka) et accès aux derniers kilomètres ; Elle développe le capital humain et soutien opérationnel.

Elle aménage également les voies d’accès et les espaces de stationnement. Elle renforce le parc des bateaux-bus, déploie des bus Sotra intelligents, modernes et sécurisés, construit hangars arrêts minutes…

Enfin l'AMUGA développe des applications mobiles : « Amuga Mon Constat » et « Amuga mon trajet ».

A titre d’exemple « Amuga Mon Contat-Abidjan_sacev » est une application mobile destinée à aider à rétablir rapidement le trafic après la survenance d’un accident de la circulation en mettant immédiatement en relation les usagers, les agents du constat et les sociétés d’assistance , de dépannage et de remorquage des véhicules immobilisés sur la route ( suite à un accident ou une panne) qui sont souvent sources de congestion avec un fort impact sur le trafic routier dans l’aire urbaine du grand Abidjan.

Sercom Ministère des Transport