Côte d'Ivoire : Un budget de 260 980 799 695 FCFA pour le Ministère des Transports

Le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a présenté, le jeudi 10 novembre 2022, devant la Commission des Affaires Economiques et Financières (CAEF) de l’Assemblée nationale, le projet de budget 2023 du Ministère des Transports. A cette occasion, il a exposé les objectifs à atteindre par son département ministériel, les grands axes des réformes en cours et à réaliser.

Ministère des Transports : Amadou Koné obtient le quitus des députés pour engager 260 980 799 695 FCFA ( Budget 2023)

A l’issue de l’exercice, qui s’inscrit dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances portant budget de l’Etat pour l’année 2023, le projet de budget-programme présenté, qui s'élève à 260 980 799 695 FCFA a été adopté à l’unanimité. Conformément au décret n° 2022-301 du 04 mai 2022 portant attributions des membres du gouvernement, le Ministère des Transports est chargé principalement de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de transport.

A ce titre, il a l’initiative et la responsabilité de développer les actions ci-après :

Maitrise d’ouvrage des infrastructures des aérodromes, des aéroports, des ports, des gares routières, des chemins de fer nationaux et urbains et des infrastructures fluviales ; Promotion, organisation et contrôle du transport privé routier, ferroviaire, aérien, fluvio-lagunaire et maritime ; Promotion, organisation, réglementation et contrôle des transports collectifs urbains, interurbains et en milieu rural ; Promotion, organisation, réglementation et contrôle du transport privé ; Initiation, application et contrôle de la réglementation relative à la sécurité des transports routier, aérien, ferroviaire, fluvio-lagunaire et maritime ; Contribution à la formation de l’ensemble des acteurs des transports.

Etat des réalisations 2022

Avec un crédit prévisionnel alloué en 2021 pour l’exercice 2022 et qui se chiffre à 77.258.054.275 Fcfa pour le Ministère des transports ( pour un taux de réalisation des indicateurs de performance de 83,5%) et à 9.586.174.094 Fcfa pour le Secrétariat d’état auprès du ministère des transports chargé des affaires Maritimes ( pour un taux de réalisation des indicateurs de performance de 80,1%), le ministère des transports et le secrétariat d’état aux affaires Maritimes ont pu faire les réalisations suivantes:

Au titre de la mobilité urbaine

Le déploiement de la SOTRA à Bouaké depuis le 21 septembre 2021 et à Grand-Bassam en mai 2022 à travers l’ouverture de deux lignes reliant d’une part Treichville et Bassam (ligne 730) et d’autre part Port-Bouët et Bassam (Ligne 09) ; L’implémentation en cours de la SOTRA dans les villes de Yamoussoukro, Korhogo et San-Pedro. Ce déploiement permettra, outre l’amélioration de la mobilité dans ces villes, la création de plus de 1 200 emplois directs et 2 400 emplois indirects ; L’indemnisation des personnes affectées par le projet de construction de la ligne n°1 du métro d’Abidjan (paiement de 26,9 milliards FCFA au 03 nov. 2022) et la libération des emprises seront finalisées en 2022.

Au titre de la sécurité routière

La notification de plus de 3 millions d’infractions en fin septembre 2022 suite à la mise en place du système de vidéoverbalisation (taux de recouvrement des contraventions : 30% soit 1,8 milliards Fcfa au 30 septembre 2022 ; 95% des infractions sont liées à l’excès de vitesse) ; L’automatisation des examens théoriques du permis de conduire dont la phase pilote a été lancée le 14 octobre 2022 La lutte contre les plaques d’immatriculation banalisées ou fausses ; Le fonctionnement effectif de la commission de retrait des permis avec 376 permis de conduire retirés de janvier à fin octobre 2022 ; L’amélioration de la situation de la sécurité routière pour le Grand Abidjan au cours du 1er semestre 2022 avec une baisse de 9,79 % pour les accidents, 64 % pour les tués et 10, 39 % pour les blessés.

Au titre du développement des infrastructures portuaires, de la compétitivité des Ports d’Abidjan et de San Pedro

Inauguration du terminal industriel polyvalent de San Pedro le 14 septembre 2022 ; La poursuite de la construction du Port Sec de Ferkessédougou dont les travaux démarrés en mai 2021 sont à un taux de réalisation de 12,65% à la date du 08 octobre 2022 ; Au titre du développement du transport aérien - Travaux d’aménagement et de construction des aéroports de Seguela, Kong, Korhogo et San-Pedro ; Ouverture deux nouvelles liaisons aériennes respectivement à destination de la Guinée Bissau (02 juin 2022) et de l’Afrique du Sud (29 juin 2022) et prochainement à destination de Casablanca ; La signature le 25 octobre 2022, d’un contrat entre Air Côte d’Ivoire et AIRBUS portant sur l’acquisition de 02 gros porteurs, dans le cadre de l’exploitation des longs courriers.

Projet de budget 2023 du Ministère des Transports

Nomenclature des programmes

Le ministère des Transports comporte quatre (04) programmes. Ce sont : Programme 1 : Administration Générale Programme 2 : Transport Aérien Programme 3 : Transport Terrestre Programme 4 : Transport Maritime et Fluvio-lagunaire. Actions prioritaires à mener Au titre du programme 1 : Administration Générale Action 1 : Animation et coordination du ministère Action 2 : Planification, suivi et évaluation Action 3 : Gestion des ressources humaines, matérielles et financières ; Action 4 : Information et communication Au titre du programme 2 : Transport Aérien Action 1 : Coordination et suivi des activités du transport aérien Action 2 : Réhabilitation et développement des infrastructures aéroportuaires Action 3 : Renforcement de la sécurité et de la sûreté Action 4 : Développement de la compagnie aérienne nationale et des vols intérieurs

Au titre du programme 3

: Transport Terrestre Action 1 : Coordination et suivi des activités du transport terrestre Action 2 : Réhabilitation et développement des infrastructures du transport terrestre Action 3 : Renforcement de la sécurité routière et ferroviaire Action 4 : Accroissement et renouvellement de la flotte de transport terrestre et fluidité des transports Au titre du programme 4 : Transport Maritime et Fluvio-lagunaire.

Action 1 : Coordination et suivi des activités de transport, de sécurité, de sûreté et de formation maritimes

Action 2 : Construction d'infrastructures et acquisition d'équipements techniques de sécurité et de sûreté maritime

Action 3 : Renforcement des capacités didactiques et opérationnelles des structures de formation maritime

Action 4 : Réhabilitation et développement des infrastructures et services portuaires. Répartition des crédits par programme, par nature de dépense et par source de financement. Le ministre Amadou Koné a demandé aux députés l’autorisation d’engager pour l’année 2023, un crédit prévisionnel de 260.980.799.695 Fcfa qui sera reparti comme suit :

Au titre des crédits par programme

--Administration Générale : 9.889.068.062 fcfa, soit 4%;

--Transport Aérien : 35.498.790.813 Fcfa, soit 14%;

--Transport Terrestre : 212.336.069.358 Fcfa, soit 81%;

--Transport Maritime et Fluvio-lagunaire : 3.256.871.462 Fcfa, soit 1%.

Au titre des crédits par nature des dépenses

--Le personnel : 10.017.098.187 Fcfa soit 4% --Biens et services : 5.151.675.399 Fcfa soit 2%

--Transferts : 9.540.234.318 Fcfa soit 4%

--Investissements : 236.271.791.791 Fcfa soit 90%.

Au titre des crédits par sources de financements

Le crédit 2023 qui s’élève à 260.980.799.695 Fcfa sera financé à hauteur 100.307.699.695 Fcfa par des ressources intérieures (trésor) soit 38 % et à hauteur de 160. 673. 100. 000 Fcfa par des ressources extérieures ( Dons/Emprunts) soit 62%.

« Le projet de budget 2023, d’un montant total de 260 980 799 695 FCFA, s’il est approuvé par le Parlement, permettra d’une part de poursuivre l’œuvre de modernisation du secteur des transports et d’autre part, de contribuer de façon efficiente et efficace à la relance économique de notre nation », a conclu le ministre Amadou Koné.

Avant de quitter l'Assemblée nationale, le ministre Amadou Koné a remercié les honorables députés pour la qualité des échanges et la pertinence des suggestions.

