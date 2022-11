«L'Algérie peut organiser une Coupe du monde » (un officiel)

En Algérie, le débat sur la capacité de l’Algérie à organiser la Coupe du Monde, refait surface. Interrogée mercredi 9 novembre sur la question, l’ancien ministre algérien des Sports a donné une réponse sans équivoque.

L'Algérie peut organiser une Coupe du monde, selon un ex-ministre

L’Algérie est-elle capable d’organiser la Coupe du Monde ? Face à cette question, l’ancien ministre algérien des Sports Raouf Bernaoui est affirmatif. Au cours d’une conférence de presse qui s’est tenue mercredi 9 novembre 2022 à Alger, l’ancien patron des Sports en Algérie a estimé une fois encore que son pays est capable d’organiser la plus grande compétition de football au monde.

« Il y a quelques années, un journaliste m’avait demandé si l’Algérie pouvait organiser une coupe d’Afrique, je lui avais dit oui. Le même journaliste m’a posé la même question pour la coupe du monde et j’ai réaffirmé par oui ! », a déclaré Raouf Bernaoui.

« On dit souvent que pour organiser un mondial, il faut avoir des stades 5 étoiles (Stades couverts, ndlr), alors que c’est faux. Pourquoi ? Je vous donne un exemple. Le camp Nou (stade de Barcelone, ndlr) n’est pas un cinq étoiles. En Algérie, on a de très beaux stades. D’ailleurs, pour moi, celui de Annaba et du 5 juillet (Alger) font partie des meilleurs en Afrique », a ajouté l’ancien ministre.

Des infrastructures sportives renovées

Ces dernières années, l’Algérie a exprimé ses ambitions d’organiser les plus grandes compétitions sportives. Sous la présidence d'AbdelAziz Bouteflika, le pays a candidaté en 2002 pour l’organisation de la Coupe du monde 2010. Cette dernière avait été attribuée finalement à l’Afrique du Sud.

Après cet échec, le pays a entrepris des réformes pour améliorer ses infrastructures sportives ces dernières années, surtout depuis l’arrivée au pouvoir d’Abdelmadjid Tebboune. Récemment, la ville d’Oran a accueilli les jeux méditerranéens. En janvier prochain, l’Algérie organisera le CHAN 2023.