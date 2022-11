Côte d'Ivoire: L’Eglise Céleste de Tiassalé rend hommage à Alpha Sanogo

Le samedi 05 novembre 2022, ce sont 100 jeunes qui ont bénéficié d’un chèque de 15 millions de Francs CFA grâce au programme « Alpha Sanogo pour la Transformation Économique de Tiassalé », en abrégé ASTET.

Tiassalé : La jeunesse Dan choisit Alpha Sanogo comme parrain

Secrétaire départemental du RHDP, Alpha Sanogo s’est déplacé au quartier Tchamtchaka avec sa délégation où 2500 personnes se sont massées pour attendre celui qu’elles qualifient d’homme providentiel de Tiassalé. Réuni pour l’installation de leur nouveau président de la jeunesse, le peuple Dan a choisi le militant du RHDP comme parrain.

Topka Gouet Lucien est élu pour la 4e fois, président départemental de la jeunesse Dan de N’zianouan, N’douci, Gboloville, Morokro et Tiassalé. La rencontre s’est soldée par une remise de récompenses aux athlètes des jeux et concours organisés durant les vacances.

L’église du christianisme céleste de Tiassalé baptise Alpha Sanogo

Après une rencontre clôturée par des ondes festives au quartier Tchamtchaka de Tiassalé, le secrétaire départemental du RHDP a franchi les portes de l’église Céleste le dimanche 6 novembre lors de la célébration de la fête des moissons. Les chrétiens célestes de Tiassalé ont accueilli la délégation du RHDP, avec à sa tête, le Sénateur de l’Agneby-Tiassa, Jean Désiré Yapobi.

Parrain de la fête des moissons, Sanogo Alpha s’est fait accompagner du coordonnateur Programme de l’Amélioration du Climat des Affaires en Côte d’Ivoire (PACA-CI), Komenan Mougo Frédéric, de Koné Ibrahim, Délégué de Zone Communale, et de Koné Abou, Inspecteur de l’Enseignement Préscolaire Primaire 1 de Tiassalé.

Le Supérieur Evangéliste Gauze, après le mot de bienvenue à ses hôtes, a situé le contexte de choix de l’Eglise Céleste sur la personne de Sanogo Alpha. « Vous êtes un homme de parole, et c’est la parole qui fait l’homme. La Parole n’est-elle pas au commencement ? Vous êtes un homme rempli d’humilité et de grande générosité, grand bâtisseur à l’image du Président de la République Alassane Ouattara », a-t-il clamé.

L’évangéliste Gauze s’est dit satisfait du parrainage du secrétaire départemental du parti d’Alassane Ouattara, qu'il a baptisé pour sa générosité. « Pour vous qui ne savez pas, Alpha Sanogo participe en grande partie à l’édification du Temple dans lequel nous nous retrouvons. Et c’est pourquoi, ce jour et pour toujours, la communauté Céleste a décidé que vous vous appellerez désormais SALOMON, du nom du prophète et grand Roi d’Israël ».

Pour sa part, Alpha Sanogo a réaffirmé sa disponibilité, désormais en tant que Salomon, à toujours se mettre au service de toutes les communautés religieuses de Tiassalé. En plus de payer sa dîme, il a promis une aide substantielle pour l’achèvement du Temple de l'église céleste.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci