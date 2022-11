Recrutement des influenceurs à la télé- Kevine Obin: ‘’La télé vit d’audience"

À 26 ans, Kevine Obin est journaliste et influenceur-youtubeur. Titulaire d’un master en journalisme option téléradio dans une école de journalisme en France, il est passionné des écrans. Il partage son parcours, sa vision, surtout son analyse sur le mode de recrutement de la chaîne de télévision Life tv où il fait ses preuves depuis un moment.

Kevine Obin: "Les influenceurs ont été parachutés pour se retrouver à la télé’’

‘’Je ne me sens pas concerné. J’ai un master en journalisme. Mais après j’aimerais dire que la télé vit d’audience. L’annonceur va te payer 10.000.000 Fcfa si l’émission cartonne. Dans le cas contraire, c’est difficile. Une chaîne de télévision a ses charges. Donc évidemment, il faut prendre des gens qui sont attrayants'', lance d'entrée, Kevine Obin.

Selon lui, ce n’est pas un ‘’gros Curriculum vitae’’ qui définit le travailleur mais plutôt son savoir-faire, c’est-à-dire le talent. ‘’Tu peux faire dix ans de formation dans n’importe quelle école de journalisme et puis ne pas avoir la personnalité pour la télévision. Il y a des personnes qui n’ont jamais mis pied dans une école de journalisme ou de télé mais qui ont un talent fou. Je pense qu’en Côte d’Ivoire, c’est un faux procès. Lorsqu’on compte déjà dans les télés, les influenceurs ne valent pas six. Bresing girl, Eunice, moi, Priscille la dégameuse… on enlève Willy parce qu’il a 20 ans d’expériences dans ce métier et c’est ce qui l'a rendu influenceur’’, a-t-il révélé.

Kevine Obin, dernière recrue de la télé sans filtre, a invité les étudiants à être des personnes qui se démarquent dans tout ce qu’ils font.

‘’J’aimerais dire à ces étudiants d’avoir un truc qui pourra les démarquer des autres. Si tu es une personnalité lipide, linéaire, t’es comme tout le monde. Ce n'est pas parce que ‘’tu fais dix ans’’ à l’Istc Polytechnique que tu seras pris mais c’est le savoir-faire’’, a-t-il conseillé.

Mariam Ouattara : www.afrique-sur7.ci