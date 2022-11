CAN Côte d'Ivoire 2023: Comment Idriss Diallo repositionne le football ivoirien

« Nous sommes heureux d’avoir la Côte d’Ivoire comme partenaire ». Cette phrase du président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, traduit à elle seule la place actuelle de la Côte d’Ivoire dans le gotha du football international. Et la succession des évènements en est le parfait exemple. En l’espace d’une semaine (7-13 novembre 2022), le pays d’Alassane Ouattara a été mis sous les projecteurs.

Patrice Motsepe: « Nous sommes heureux d’avoir la Côte d’Ivoire comme partenaire »

Attributaire de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, le pays a obtenu de la CAF tous les leviers pour organiser la compétition en janvier-février 2024. La Côte d’Ivoire et la faitière du ballon rond ont paraphé définitivement l’accord-cadre portant organisation de la 34e édition du tournoi continental.

Successivement, la CAF, représentée par son président Dr patrice Motsepe, et la Fédération ivoirienne de football (FIF), présidée par Yacine Idriss Diallo, ont signé l’accord d’accueil donnant l’agrément à la FIF, en tant fédération hôte, pour organiser la 34e édition de la CAN en Côte d’Ivoire.

Cet accord définit les droits et obligations de chacune des parties ainsi que les conditions d’organisation générale de la compétition. La Fédération et le Comité d’organisation de la CAN (COCAN) représenté par son président, Albert François Amichia, ont ensuite signé la lettre de confirmation qui permet à la FIF de transférer ses droits et obligations au comité local d’organisation qui a la responsabilité d’assurer conjointement avec la FIF, l’organisation matérielle de la CAN en Côte d’Ivoire.

A travers cette double signature, la CAF fait confiance à la Côte d’Ivoire et lui cède complètement sa compétition. L’organisation de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire est ainsi actée avec les efforts conjugués du président de la République, de son gouvernement, de la Fédération de football et du COCAN.

Confiance retrouvée entre la FIF et les instances mondiales

A côté de cet événement d’envergure mondiale, le football est bien engagé pour faire luire la Côte d’Ivoire. En témoigne l’organisation à Abidjan, du 7 au 9 novembre 2022, du projet non moins important de la FIFA « Football For Schools» (F4S).

Un programme de la FIFA, en collaboration avec l’UNESCO, qui vise à contribuer à l’éducation, au développement et à l’autonomisation de près de 700 millions d’enfants. Son objectif est de rendre le football plus accessible aux jeunes filles et garçons du monde entier en incorporant des activités footballistiques au système éducatif, en partenariat avec les autorités et les parties prenantes concernées.

En Côte d’Ivoire, ce sont 300 enfants qui ont pris part à la session de formation qui place aussi le football au cœur du développement social et encourage la participation des jeunes au football par le biais de séances structurées, en utilisant des jeux de football pour transmettre des messages éducatifs et en encourageant les enfants à prendre la responsabilité de leurs décisions dans un environnement solidaire et bienveillant.

Choisie pour accueillir la phase qualificative de la Zone UFOA B du championnat africain de football scolaire, la Côte d’Ivoire a montré une fois de plus son savoir-faire. Mieux, le pays a montré sa vitalité et son hospitalité légendaire.

La Fédération ivoirienne de football, engagée dans une mission de repositionnement après les années de crise, a su relever cet autre objectif. Du 11 au 13 novembre, les jeunes élèves (garçons et filles) de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Benin, du Niger et du Togo se sont affrontés dans un esprit fair play au stade Robert Champroux de Marcory.

A travers ce nouveau programme de développement de la CAF soutenu par la FIFA et la fondation Motsepe dans sa phase opérationnelle, le dirigeant sportif ivoirien veut ainsi marquer son engagement à assurer la relève du football africain et à préparer des hommes de demain.

En choisissant la Côte d’Ivoire pour abriter les éliminatoires de l’UFOA B, c’est un autre signe de la confiance retrouvée entre la FIF et les instances dirigeantes du ballon rond mondiales.

Le leadership affirmé de Yacine Idriss Diallo

Pragmatique, méthodique et appliqué dans sa démarche, Yacine Idriss Diallo est en train de réussir l’un des chantiers prioritaires de son ambitieux projet. Celui de redonner confiance aux partenaires de la FIF et donc de la Côte d’Ivoire footballistique.

Et c’est le président de la CAF qui en parle le mieux. « Je voudrais remercier mon frère Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. Je suis très fier du président Idriss Diallo. Il n’est pas seulement l’un des meilleurs leaders du football en Côte d’Ivoire mais il nous rend aussi fier sur le continent africain. Et la Côte d’Ivoire devrait être fière et heureuse d'avoir un si grand fils comme Idriss Diallo. En tant que président de la Confédération africaine de football, cela me rend heureux par rapport au beau travail qu’il abat. Il est un partenaire stratégique important pour la CAF par rapport à la prochaine CAN », a déclaré Motsepe, le vendredi 11 novembre, à Abidjan lors du lancement du championnat africain de football scolaire et de la signature de l’accord cadre de la CAN 2023.

Ce qui cadre bien avec l’humilité qui caractérise l’homme. En présence du Premier ministre et du gotha du football africain, le président de la FIF a dit toute sa reconnaissance à son prédécesseur à la maison de verre, feu Augustin Sidy Diallo, son équipe, et aussi l’ancien ministre des Sports Alain Lobognon.

« Je salue mon prédécesseur feu Sidi Diallo et son équipe, ainsi que le ministre Alain Lobognon. Ce sont eux qui se sont battus pour l'obtention de cette CAN. Il faut leur rendre justice », a lancé Yacine Idriss Diallo.

Élu le samedi 23 avril 2022, après plusieurs années de crise sanctionnée par la mise sous normalisation de la Fédération, Yacine Idriss Diallo réussit progressivement le repositionnement du football ivoirien sur l’échiquier international.