Côte d'Ivoire: Pourquoi la FENACCI a levé son mot d’ordre de grève

La Fédération Nationale des Acteurs du Commerce de Côte d’Ivoire (FENACCI), ne rentrera pas ce lundi 14 novembre en grève. Une 4ème assemblée générale extraordinaire organisée le dimanche 13 novembre à la salle de mariage de la Mairie d’Adjamé, en a décidé ainsi.

La grève de la FENACCI n'aura finalement pas lieu ce lundi

La Fédération Nationale des Acteurs du Commerce de Côte d’Ivoire (FENACCI), avait décidé de projeter une grève ce lundi 14 novembre sur l’étendue du territoire national. Deux raisons principales étaient les justificatifs valables pour la fermeture totale des espaces marchands.

Il s’agissait pour la FENACCI dirigée par Farikou Soumahoro, de dénoncer les contrôles intempestifs et acharnés à relents de rackets, d’harcèlement et d'abus de toutes sortes, des agents contrôleurs de différents Ministères notamment ceux du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME et la lenteur observée dans les négociations sur les propositions pertinentes de la FENACCI sur la cherté de la vie, contenues dans le livre blanc remis le vendredi 09 septembre dernier, respectivement au Président de la République, Alassane Ouattara, et au Premier Ministre, Patrick Achi.

Après plusieurs rencontres multipliées à la Primature, au Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, la centrale syndicale des acteurs du commerce de Côte d’Ivoire, a tenu le dimanche 13 novembre une 4ème assemblée générale extraordinaire sur la cherté de la vie à la salle de mariage de la Mairie d’Adjamé.

Au terme de cette AG extraordinaire, la FENACCI ‘’décide de la suspension du mot d’ordre de la fermeture des espaces marchands sur l’étendue du territoire national, prévue pour ce lundi 14 novembre’’.

Elle ‘’maintient tout de même en veille permanente de ses Bases Syndicales, des Organisations Professionnelles Affiliées et de l’ensemble des Acteurs du Commerce de Côte d'Ivoire, sur le respect du calendrier d’exécution des deux points d’accord obtenus’’.

Toutefois, les acteurs du commerce de Côte d’Ivoire ont adressé dans leur communiqué, des remerciements à Monsieur le Premier Ministre, à Monsieur le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME et au Gouvernement Ivoirien pour le caractère apaisé et de confiance dans lequel les négociations se sont déroulées.

La FENACCI a également remercié les Organisations Sœurs de la Société Civile et du secteur du Transport pour leurs mobilisations quotidiennes à l’avènement d’une Côte d'Ivoire de prospérité.