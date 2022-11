Côte d'Ivoire: L'UNAJCOP-CI célèbre les meilleurs correspondants de presse

La première édition du prix Plume d’or ivoire du meilleur journaliste et correspondant de presse de Côte d’Ivoire a connu son apothéose le samedi 12 novembre 2022 à Gagnoa. L’initiative de l’Union nationale des journalistes et correspondants de presse de Côte d’Ivoire (UNAJCOP-CI), qui avait pour thème : "Le correspondant de presse face au défi du professionnalisme et de l'excellence", a enregistré la présence de plusieurs personnalités au rang desquels se trouvaient le sous-préfet central du chef-lieu de la région du Goh, Soumahoro Moussa, et Zio Moussa, président de l’Observatoire de la liberté de presse, l’éthique et de la déontologie(OLPED).

« Il s’agit pour nous à travers cette cérémonie, d’amener le journaliste de l’intérieur à cultiver l’excellence », a expliqué Ladji Abou Sanogo, président de l’ UNAJCOP-CI. Pour l’édition 2022 du prix Plume d’or ivoire, ce sont au total 11 nominés qui étaient en lice dont 4 ont vu leurs efforts récompensés. Ainsi, Amy Sissoko de RTI Korhogo a raflé le super prix Zio Moussa du meilleur journaliste de l’intérieur du pays après avoir remporté le prix sectoriel en télévision. Dioh Ouncado Francis dit Laine Gonkanou de lepointsur.com Guiglo, Cissé Abdoul Aziz de L'Inter Bouaké et Diomandé Abraham de Alliance FM Bouaké occupent, respectivement la première place dans les catégories : presse en ligne, presse écrite papier et radio.

Notons que le jury a été conduit par le Cénacle des journalistes séniors de Côte d’Ivoire (CJS-CI) présidé par Youssouf Sylla. Parrain de la cérémonie, Issiaka Kamaté s’est dit heureux d’avoir été associé à cette cérémonie qui s’inscrit dans la politique du président de la République, Alassane Ouattara, qui est celle de promouvoir l’excellence dans tous les secteurs d’activités. « La presse contribue à la paix sociale, à l’éducation, à promouvoir nos cultures et nos valeurs. D’ailleurs, c’est parce que je reconnais la valeur de la presse que je suis parmi vous, aujourd’hui…La presse joue un rôle prépondérant dans nos sociétés », a confié le cadre de Gagnoa.

Avant de décrier le fait que la presse contribue bien souvent à des dérives que sont : le chantage, la corruption, le manque de professionnalisme. C’est pourquoi, le directeur des affaires administratives à l' Agence pour le développement de la filière Riz en Côte d’Ivoire, a invité ses filleuls à accompagner la Côte d’Ivoire dans sa marche vers l’émergence. « Chers amis, je voudrais vous engager à être une presse professionnelle, crédible. Une presse qui amène nos enfants, nos jeunes à comprendre que le développement qu’ils veulent pour notre belle nation, passe par nous-mêmes. Je tiens donc, à vous exprimer notre disponibilité à accompagner le monde de la presse ici à Gagnoa et partout où besoin sera », a rassuré Issiaka Kamaté.

Tizié TO Bi

Envoyé spécial à Gagnoa