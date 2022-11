LDC Féminine CAF: Fatima Tagnaout, meilleure joueuse; Ibtissam Jraidi, Soulier d’Or

La Marocaine Fatima Tagnaout de l’AS FAR a été désignée meilleure joueuse de la 2ème édition de la Ligue des champions féminine 2022 devant sa compatriote attaquante, Ibtissam Jraidi, qui remporte le prix de « Soulier d’or » de cette deuxième édition de la compétition.

Fatima Tagnaout, milieu de terrain virevoltante pour l’AS FAR

Fatima Tagnaout, joueuse de l’Association des Forces Armées Royales du Maroc, a offert au club sa première Ligue des champions féminine de la CAF. C’était dimanche soir, après une victoire écrasante de 4-0 contre Mamelodi Sundowns Ladies.

Celle à qui le coach du club militaire marocain, Mohamed Amine Alioua a donné les clés du milieu de terrain en ayant un rôle d’électron libre, a éclaboussé ce tournoi de son talent, par ses passes millimétrées et ses passements de jeu. Elle a aussi marqué trois buts lors de la compétition. Elle avait d’ailleurs déjà été choisie « Woman of the match » lors de la victoire de l’AS FAR face à Green Buffaloes, 2-1 lors de la 2e journée de la phase de groupes.

Fatima Tagnaout n’a pas manqué d’exprimer sa joie en conférence de presse à l’issue du sacre de son équipe de cette 2ème édition de la ligue des championnes africaine. « Je suis très heureuse de ce trophée de «meilleure joueuse du tournoi ». Je tiens à dire Bravo à mes coéquipières et je les remercie énormément parce que sans elles, je n’aurais pas pu avoir ce titre. Je voudrai remercier du fond du cœur toutes les composantes de l’AS FAR, les staffs technique et médical. Je ne manquerai pas de saluer et remercier tous les supporters marocains en général et de l’AS FAR en particulier. Un énorme Merci à tout le monde …», a-t-elle insisté.

Tagnaout faisait également partie de l’équipe de l’ASFAR qui avait terminé à la troisième place lors de la 1ère édition. Voilà qu’elle est aujourd’hui sur le toit de l’Afrique. Notons que sa compatriote Ibtissam Jraidi remporte le Soulier d'Or après avoir marqué six buts en cinq matchs et en emmenant son équipe vers un premier titre continental.