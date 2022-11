Maroc: Achraf Hakimi buteur avant la Coupe du monde

Achraf Hakimi a participé grandement à la victoire écrasante (5-0) du PSG dimanche contre l’AJ Auxerre à l’occasion de la 15e journée de Bundesliga. Le Lion de l’Atlas a inscrit un but dans ce match.

Achraf Hakimi s'offre un but avec le PSG avant le mondial

Pour son dernier match avant la Coupe du monde Qatar 2022, le PSG d’Achraf Hakimi n’a pas forcé son talent face à l’AJ Auxerre. La formation parisienne et ses stars, sans doute soucieuses de ne pas se blesser avant la Coupe du monde, n'ont pas pour autant baisser le pied. Mieux armé et plus entreprenant dans le jeu, le PSG a d’abord ouvert le score par l’entremise de Nuno Mendes (11e) avant que Carlos Soler (50e) ne corse l’addition.

Lancé en profondeur, Achraf Hakimi au terme d’un rush impressionnant, a inscrit le 3è but de la rencontre, le 3è de sa saison. Renato Sanches (80e) et Hugo Ekitike (84e), sont les autres buteurs du PSG dans cette rencontre. Grâce à cette victoire écrasante (5-0), le PSG consolide sa première place au classement avec 46 points avec 5 points d’avance sur le deuxième, le RC Lens.

Achraf Hakimi, un atout pour les Lions de l'Atlas du Maroc

Après un début d’exercice (2022-2023) moyen avec le PSG, Achraf Hakimi semble retrouver ses bonnes sensations quelques jours avant l'ouverture de la Coupe du monde 2022 au Qatar, la deuxième de sa carrière après celle de 2018. L’ancien Madrilène est un élément clé du dispositif de Walid Regragui qui compte créer un exploit retentissant avec les Lions de l’Atlas. Ce dernier peut s’appuyer sur les qualités de vitesse et de percussions d’Achraf Hakimi au-delà de ses qualités défensives. Le Maroc figure dans le groupe F en compagnie de la Belgique, du Canada et de la Croatie.