Sotigui Award: L'Ivoirienne Khady TOURE, meilleure actrice série TV

Les Sotigui award ont baissé leurs rideaux le 12 novembre dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, avec Roger Felmon SALLAH du Sénégal qui remporte l’or. Khady TOURE de la Côte d’Ivoire remporte elle, le trophée de la meilleure actrice catégorie série TV de l’Afrique de l’Ouest.

Roger Felmon SALLAH du Sénégal repart de Ouagadougou avec deux distinctions

Ce sont des acteurs du cinéma de toute l’Afrique et de la diaspora qui se sont réunis à Ouagadougou pour célébrer les Sotigui Award. Selon le président de la nuit des Sotigui, Kevin MONÉ, les Sotigui sont un événement exclusivement réservé au continent africain et à sa diaspora. Cette anne, l’edition a consacré la Guadeloupe comme invitée d’honneur, occasion de rendre cela historique. "Réconcilier nos frères, nos aïeuls qui sont partis à cause de l’esclavage et qui reviennent sur le continent, au Burkina, c’est un « back to the roots », un retour aux sources. C’est toute la symbolique", dit-il.

Pour cette édition du Sotigui Award, ce sont au total 16 prix qui seront remis dans les catégories longs métrages et séries TV pour 42 acteurs-comédiens de diverses nationalités de toute l’Afrique et de sa diaspora avec le sacre final du Baobab d’Or représentant les Sotigui. Dans la volonté de célébrer et magnifier l’Afrique, l'édition 2022 de la nuit des Sotigui a été marquée par le concept hashtag: « Habillons-nous africains», afin de mettre en valeur la culture africaine sous toutes ses formes.

Sotigui Award : Roger Felmon SALLAH (SÉNÉGAL), Sotigui d’Or 2022

En préambule de la Grande Soirée de remise des prix le Samedi 12 Novembre au Canal Olympia, l’académie des Sotigui a organisé une soirée VIP qui s’est voulue non seulement un espace de réseautage entre les professionnels et acteurs du cinéma et des autres domaines de l’audiovisuel mais aussi un moment d’échanges avec les partenaires techniques et financiers. Pour revenir à la soirée des nuits du Sotigui Award, qui a récompensé les meilleurs acteurs et comédiens de cinéma africain et de la diaspora, la cérémonie a également permis de rendre hommage à titre posthume aux acteurs du cinéma, décédés.

Mais ça et surtout le moment de récompenser les vivants et tout en décernant des trophées d’honneur. Et plusieurs acteurs issus de toute la région du continent ont été distingués. On note que le Senegalais Roger Felmon SALLAH remporte le Sotigui d’Or pour son rôle dans le film Saloum de Jean Luc Herbulot. Il remporte également le Sotigui du meilleur acteur de l’Afrique de l’Ouest pour son jeu d’acteur dans le même film. C’est donc une consécration pour ce jeune acteur du pays de la Teranga.

Khady TOURÉ de la Côte d’Ivoire dont la qualité a été reconnue pour son rôle dans la série "Les larmes de l’amour" de Brigitte Bleu et Andy Mello, remporte le Sotigui de la meilleure interprétation féminine africaine série TV. “Je ne m’attendais pas à recevoir un Sotigui pour ce rôle, parce que certes, je l’ai joué avec plaisir, mais il est totalement différent de qui je suis. Le public m’a détestée au plus haut point pour ce rôle que j’incarnais, et recevoir un prix dans ce rôle montre que c’est la performance qui parle et j’en suis tres heureuse”, a laissé entendre Khady TOURE à l’issue de son sacre.

Liste des gagnants Sotigui 2022

Sotigui d’Or : Roger Felmon SALLAH (SENEGAL) dans le film Saloum

Sotigui du public africain : Seare FITSUM (ERYTHREE) dans le film Seare the winner

Sotigui de la meilleure interprétation féminine africaine série TV : Khady TOURE (Côte d’Ivoire) dans la série les Larmes de l’amour

Sotigui de la meilleure interprétation masculine africaine serie TV : Phillipe COLY (SENEGAL) dans la série Impact

Sotigui du meilleur espoir africain série TV : Nelly BELVAL (GABON) dans la série Eki

Sotigui de la meilleure interprétation masculine Burkinabè : Issa OUEDRAOGO (BF) dans le film La dette

Sotigui du meilleur acteur de la Diaspora (GUYANE) : Letitia Michelle WRIGHT dans le film Mort sur le Nil

Sotigui de la meilleure interprétation féminine Burkinabè : Minata DIENE (BF) dans le film Malla, aussi loin que dure la nuit

Sotigui du meilleur acteur Nigeria/Ghana : Lydia FORSON dans le film Borga

Sotigui du meilleur acteur de l’Afrique de l’Est : Rosemary ODURI dans le film Bangarang

Sotigui du meilleur acteur de l’Afrique de l’Ouest : Roger Felmon SALLAH (SENEGAL) dans le film Saloum

Sotigui du meilleur acteur de l’Afrique Australe : Thabo RAMETSI (AFRIQUE DU SUD) dans le film Silvertone Siege

Sotigui du meilleur acteur de l’Afrique Centrale : Landry NGUETSA (CAMEROUN) dans le film Kankan

Sotigui du meilleur Espoir africain : Rihane Khalil ALIO (TCHAD) dans le film Lingui, les liens sacres

Sotigui du plus jeune acteur africain :Mohamed LEFKIR (ALGERIE) dans le film Argu Reve

Un Sotigui d’honneur a ete decerne a l’acteur burkinabe Alassane DAKISSAGA pour ses 30 ans de carrieres.

Pierre Oued : www.afrique-sur7.ci