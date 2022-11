Le FEEF, un forum d'opportunités pour des femmes de divers horizons

Du 11 au 12 novembre 2022, les femmes de tous bords sociaux, se sont réunies pour écrire leur histoire à travers des ateliers de renforcement de capacités. C’est d’abord au Sofitel Hôtel Ivoire que s’est ouverte la 9e édition du Forum de l’Emploi et de l’Entreprenariat Féminin (FEEF), avant de clore ses activités par une journée marquée d’expositions, de conférences thématiques et de partages d’expériences au jardin Botanique de la commune de Bingerville.

23 conférencières pour 5 masterclass et 8 conférences lors de la 9è édition du FEEF

Créé en vue d’offrir des opportunités de développement aux femmes de Côte d’Ivoire, le Forum de l’emploi et de l’entreprenariat Féminin (FEEF) est un programme annuel. Selon sa commissaire générale, Sandrine Roland, ce forum a pour ambition de porter les plaidoyers des femmes actives aux soucis d’entreprendre dans une quelconque activité. Cela passe par un réseautage massif de chefs d’entreprises, des conférences et des ateliers de renforcement de capacités. La 9e édition du FEEF, placée sous le thème « écrire l’histoire », a permis de mobiliser 23 conférencières pour 5 masterclass et 8 conférences. Également, 2 villages d’expositions où 13 exposantes ont prouvé aux participantes leur esprit de créativité, et 12 sponsors partenaires pour accompagner l’évènement.

Le FEEF, une source d’inspiration

Cela fait huit (8) ans maintenant que les opportunités sont offertes aux femmes de divers horizons sociaux. La culture et le professionnalisme des conférencières ouvrent des voies d’accès à certaines participantes. « Pour une première participation, je ne regrette pas d'avoir effectué le déplacement. J’ai appris à travers les panels et ateliers, des astuces pour entreprendre. Le parcours inspirant de nos conférencières me motive et me donne déjà satisfaction », déclare Ruth Boma qui participe pour la première fois, à cette 9e édition du FEEF.

Au fil des années, l’on aperçoit le succès de la femme comme un atout majeur à son développement et son émancipation. Le Forum de l’Emploi et de l’Entreprenariat Féminin dit proposer des solutions innovantes, en créant des pistes de financements pour la femme désireuse d’entreprendre. Pour ses futures éditions, l’initiatrice du Forum, Sandrine Roland, désire créer un champ d’actions large des activités de la plateforme avec une bonne partie des conférences à l’intérieur du pays, avec des pistes de solutions aux femmes dans les zones rurales.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci