Côte d'Ivoire: Emma Lohoues devient écrivain, voici son livre

C’est officiel. Emma Lohoues fait son entrée dans l’univers de la littérature. Ce lundi 14 novembre 2022, c’est toute heureuse que la charismatique influenceuse Emma Lohoues a annoncé la sortie prochaine de son livre pour enfants. Le livre ‘’Dans les yeux d’Emma’’ édité par la maison d'édition Eburnie, sera bientôt disponible dans les librairies ainsi que sur les plateformes numériques.

"Dans les yeux d’ Emma Lohoues", les enfants seront transportés

La désormais écrivaine, Emma Lohoues, invite ses lecteurs à se préparer à embarquer pour un magnifique voyage... ‘’Dans les yeux d'Emma’’, titre de son livre. ‘’Véritable hymne à l'amitié et à la tolérance, ce livre est le premier d'une série d'histoires qui prônent l'amour dans le respect du droit à la différence’’, a-t-elle indiqué sur les réseaux sociaux. L’animatrice vedette de la téléréalité The Bachelor, précise que dans les jours à venir, elle expliquera les motivations de ce projet littéraire qu'elle a bien voulu consacrer aux enfants.

Après l'émission Coiffure Kitoko sur A+ ivoire, Emma Lohoues est actuellement l'animatrice de l'émission The Bachelor diffusée sur Canal+ Pop. Emma Lolo démontre encore qu’il est possible d’être belle, intelligente et surtout polyvalente. Du cinéma à l’animation, en passant par la femme d’affairse et maintenant écrivaine.

Mariam Ouattara : www.afrique-sur7.ci