Côte d'Ivoire : Le parc automobile des taxis compteurs d’Abidjan se renforce

Le Renouvellement du parc automobile fait partie des 31 projets et réformes majeurs du ministère des transports mais et surtout des 4 principaux défis à relever en 2023 dans le cadre du développement du transport public capacitaire.

Renouvellement du parc automobile : Amadou Koné remet 50 taxis neufs à l’entreprise Taxis Abidjanais

Depuis 2017, ce sont plus de 500 véhicules de transport de masse (cars) et taxis compteurs qui ont été mis à la disposition des transporteurs de Côte d’Ivoire. La remise, le lundi 14 novembre 2022, au District Autonome d’Abidjan, de 50 taxis compteurs à l’entreprise Taxis Abidjanais (issue de la diaspora ivoirienne de France), vient donc renforcer le parc automobile des taxis compteurs de la ville d’Abidjan.

Dans le cadre de l’accroissement et du renouvellement de la flotte de transport terrestre et de la fluidité des transports en Côte d’Ivoire, le ministre Amadou Koné a entrepris depuis son arrivée à la tête du département ministériel des Transports, un vaste programme de renouvellement du parc automobile national.

Ce sont 500 véhicules que le gouvernement a mis à la disposition des transporteurs dans le cadre de ce projet avec des milliers d'emplois créés.

« Je suis heureux, à titre personnel, et également au nom du Gouvernement, de remettre ces 50 véhicules à usage de taxis compteurs à ces jeunes ivoiriens qui croient en la Côte d’Ivoire, notre pays, redevenue un havre de paix et de développement sous le leadership éclairé de Son Excellence Monsieur de le Président de la République Alassane OUATTARA. Je voudrais profiter de cette tribune pour inciter les membres de la Diaspora ivoirienne à saisir les immenses opportunités de retour et d’intégration au pays offertes par le Gouvernement. Qu’il me soit permis de féliciter et d’encourager très chaleureusement ces jeunes, pionniers d’un partenariat entre le Ministère des Transports et la Diaspora, en vue de faciliter le retour des Ivoiriens de l’Etranger et leur intégration réussie dans le tissu socio-économique de votre pays. Ces importants efforts entrepris par le Ministère des Transports, au nom du Gouvernement, sous la haute autorité du Chef de l’État et sous la direction du Premier Ministre, visent à équiper le secteur du transport routier en véhicules neufs certes, mais aussi à contribuer à la lutte contre la pollution de l'air et à l’insécurité routière, à l’assainissement et à la professionnalisation du secteur, à l’amélioration de la rentabilité de l’activité de transport à la création de richesse », a rappelé le ministre Amadou Koné, parrain de la cérémonie.

Il en a profité pour exhorter la diaspora ivoirienne à prendre sa part au processus de développement du pays. Aux chauffeurs, l'émissaire du gouvernement a lancé un appel à la prudence sur les routes. Notons que cette action qui s'inscrit dans le cadre de la politique de renouvellement du parc automobile initiée par le Gouvernement et pilotée par le FDTR, vise à améliorer les conditions de mobilité des populations.

Elle participe aussi à lutter contre la pollution de l'environnement, l'incivisme routier et favorise la création de richesse par la création d'emplois. Enfin, le Président de l'entreprise " Taxis Abidjanais", M. Bamba Mamadou, a, pour sa part, remercié les autorités ivoiriennes avec à leur tête le Président de la République Alassane Ouattara.

Pour lui, le chef de l'État est l'auteur du climat favorable des affaires, qui prévaut actuellement.

Sercom Ministère des Transport