Sénégal: Thione Niang, du rêve américain au rêve africain

« L’Afrique est le continent le plus riche du monde, habité par les gens les plus pauvres du monde. Ce n’est pas possible de continuer comme ça. Personne ne viendra relever l’Afrique, c’est à nous-même de construite notre histoire ! »

Est-il encore nécessaire de rappeler le chemin de Thione Niang, Sénégalais, dont le nom, à 44 ans seulement, a déjà marqué l’histoire par l’exemplarité de son parcours et sa détermination ?

Entrepreneur social, auteur, conférencier international, agriculteur, parti du Sénégal pour vivre le rêve américain et retourné sur le continent depuis plus de 10 ans, Thione Niang n’a de cesse de s’investir pour accompagner le continent à vivre enfin son rêve africain.

Thione Niang, un leader entre l'américain et l'Afrique

Arrivé en 2000 à 22 ans à New York, jeune immigré avec 20 dollars en poche, il lui faudra 12 ans pour atteindre les sommets et devenir le co-président pour les moins de 40 ans, de la campagne électorale du Président Américain Barak Obama !

Après avoir réalisé ce rêve américain, parti de rien pour flirter avec les sommets, il rentre au Sénégal et crée plusieurs structures pour mettre à profit ses apprentissages acquis à l’extérieur au profit de son pays et de tout le continent.

Il crée alors plusieurs structures pour soutenir la jeunesse et les politiques en Afrique :

En 2006, il crée Niang Group, pour apporter du conseil en gestion de campagne politique, de communication et de relation de presse,

En 2009, il lance son organisation non gouvernementale Give1project avec pour objectif de faire émerger des jeunes leaders susceptibles d’influencer positivement et de manière impactante le monde de demain,

En 2014, il co-fonde Akon Lighting Africa et Solektra International avec le chanteur Akon et l'homme d'affaires malien Samba Bathily. Le but est de fournir de l'électricité à 600 millions de foyers et communautés africains grâce à l'énergie solaire durable.

Jeuf Zone né en 2014 pour répondre aux besoins agricoles de l'Afrique. Il s'agit d'une plateforme agro-commerciale pour la production, la commercialisation, la distribution et la conservation des produits agricoles, avec une priorité donnée aux produits locaux,

En 2019, il crée l’Institut d’Agriculture et de Leadership Thione NIANG

En Juin 2021, il crée Give1Project Digital Skills Academy à Mbour, Sénégal.



Déveloper le rêve africain avec "Le Thione Niang Global Tour 2022-2023"

« Personne ne viendra relever l’Afrique, c’est aux africains et leurs diasporas de s’unir pour le faire. Ensemble, nous pouvons refaçonner l'histoire ».

C’est en 2021, pendant une tournée en Europe, aux USA, en Amérique du sud, au Canada, qu’il remarque qu’il subsiste de réelles similitudes de culture entre l’Afrique et sa diaspora. Il en déduit alors que ce lien peut définitivement aider les communautés à s’unir dans un objectif commun : développer une Afrique autonome, stable et dynamique !

Selon lui, la diaspora a pour devoir de soutenir le développement du continent grâce au partage des savoirs acquis à l’extérieur. Et c’est la mission qu’il s’est donné en parcourant plusieurs pays pour diffuser ce message depuis le mois de septembre avec le "Thione Niang Global tour."

Le mois dernier, il a rencontré la diaspora au Rwanda, en France, à Washington, à Ottawa, à Kinshasa, à la Réunion, à Casablanca. Sont prévus ensuite, la Guadeloupe, Toronto, la France de nouveau, Marrakech, la Belgique, la Colombie et le Brésil.

En mars 2023, il prévoit une grande tournée sur le continent pour rencontrer un maximum de décideurs et motiver la jeunesse africaine.

L’Afro Global Connect de Thione Niang pour connecter l’Afrique et ses diasporas





De l’Europe à l’Asie Pacifique, l’Afrique, l’Amérique latine, le monde arabe, l’Amérique du Nord et Australie, Thione Niang est intervenu dans plus de 100 pays, dans les plus grandes universités ou conférences à travers le monde pour partager sa vision du leadership et de l'entrepreneuriat social.

Conscient de la notoriété dont il bénéficie désormais et des liens qu’il a pu construire sur son parcours, Thione Niang veut faciliter cette connexion entre l’Afrique et ses diasporas à travers la création d’une plateforme de mise en relation.

« A chacune de mes interventions, je rencontre entre deux cent et deux mille personnes, et je voudrais que toutes ces personnes puissent se connecter pour développer des projets, se soutenir financièrement, socialement, idéologiquement. »

Il a donc créé Afro Global Connect, une plate-forme en ligne, lieu de rencontre de leaders prééminents, de descendants afro passionnés, d'acteurs du changement et d'étoiles montantes de tous âges. L’objectif, présenter le meilleur de la diaspora, transformer les relations et les idées, créer des liens solides et efficaces.

Nul doute que le rêve africain est en marche et que Thione Niang a un grand rôle à jouer !

CR photo DR