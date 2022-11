Algérie: L'ex PDG de Sonatrach condamné à 15 ans de prison

Le mardi 15 novembre en Algérie, l’ancien président-directeur général du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour a été condamné lourdement à 15 ans de prison et un million de dinars d’amende.

Algérie: Abdelmoumen Ould Kaddour dans le dur

Fin de suspense en Algérie concernant le dossier Abdelmoumen Ould Kaddour. Mardi, le tribunal de Sidi M’Hamed a condamné l’ex Président-directeur général de la plus grande société de gaz et de pétrole en Algérie, Sonatrach.

La justice a en effet rattrapé Abdelmoumen Ould Kaddour dans une affaire de corruption qui date de 2018 alors qu’il était toujours en fonction à la tête de la Sonatrach.

Cette affaire de corruption est relative à l’acquisition de la raffinerie d’Augusta, dans le sud de l’Italie par le Groupe Sonatrach en décembre 2018. Dans cette affaire, la justice algérienne a retenu de lourdes charges à son encontre concernant les conditions d’achat de ladite raffinerie.

En somme, 7 chefs d’accusations étaient retenus contre l’ex PDG du groupe Sonatrach à savoir: conclusion de marchés publics contraires à la réglementation et aux lois en vigueur, en vue d’accorder à autrui des avantages non justifiés , dilapidation de deniers publics , abus de fonction , trafic d’influence , conflit d’intérêts et non-consultation du partenaire social, lors de la conclusion de la transaction .

Les autres personnes condamnées dans cette affaire

Au-delà de la condamnation d’ Abdelmoumen Ould Kaddour, le tribunal de Sidi M’Hamed a aussi condamné le dénommé « AAA » à une peine de 7 ans de prison et un million de dinars d’amende. Ce dernier était en effet chef de projet au sein du groupe Sonatrach auparavant.

Le dénommé « RA », un ancien cadre de Sonatrach, qui est également chargé de suivre le projet, à une peine de 3 ans de prison et un million de dinars d’amende.

Par ailleurs, le tribunal de Sidi M’Hamed a également rendu un jugement condamnant l’épouse de l’ex PDG de Sonatrach, Anissa Ouabdessalam. À une peine de 2 ans de prison et un million de dinars d’amende. Le fils de l’ex PDG n’a pas été épargné. Nassim Ould Kaddour qui a pris la fuite a été condamné à une peine de 10 ans de prison et un million de dinars d’amende. Un mandat d’arrêt international a été émis contre lui.