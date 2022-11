Tunisie : Alassane Ouattara attendu au 18e Sommet de la Francophonie à Djerba

Francophonie - Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, se rendra en Tunisie en fin de semaine où il prendra part à la 18ème Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements des pays ayant le français en partage.

L’ Organisation internationale de la Francophonie compte 88 États et gouvernements dans le monde

Alassane Ouattara sera présent au 18e Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernements, membres de la Francophonie, à Djerba (Tunisie), les 19 et 20 novembre 2022.

Le président ivoirien vient de confirmer aux autorités tunisiennes sa participation au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), a rapporté lundi Africa intelligence.

En marge du Sommet, le Village de la Francophonie va accueillir les pavillons des pays francophones et plusieurs animations culturelles.

Au sein du village, le pavillon de la Francophonie accueille les différents acteurs de la coopération francophone.

Inauguré le 13 novembre 2022 par la ministre tunisienne de la Culture Hayet Guettat et la Représentante de l'OIF pour l'Afrique du Nord, Haoua Acyl, le Village de la Francophonie offre au grand public un condensé de la pluralité et de la richesse du patrimoine francophone.

Rappelons que l’OIF compte 88 États et gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs. Le Sommet est la plus haute instance de la Francophonie et se réunit tous les deux ans.