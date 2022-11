Mondial FIFA QATAR 2022: CANAL+ trouve une solution pour ses abonnés Afrique

CANAL+ Afrique annonce la couleur à l’occasion de la coupe du monde FIFA QATAR 2022 en offrant gratuitement tous les 64 matchs en intégralité sur les chaînes de son pack DSTV dédié à son public anglophone, selon un communiqué publié le 15 novembre dont la presse a eu copie.

La Coupe du monde FIFA QATAR 2022 sur CANAL+ Afrique à travers le Pack Anglais DSTV

Les 64 matchs de la plus grande des compétitions de football, FIFA QATAR 2022, seront diffusés en direct et en langue anglaise sur les chaînes de l’English Pack DSTV, notamment SUPERSPORT WORLD CUP CENTRAL au canal 435, SUPERSPORT WORLD CUP SELECT 2A au canal 434 et pour finir, SUPERSPORT WORLD CUP FAN ZONE au canal 433. Et ce, quel que soit l’abonnement que le client aura. Faut-il y voir un lien avec avec CANAL+ AFRIQUE qui fête ses 30 années en Afrique. En tout cas, les amoureux du Foot pourront ainsi profiter et regarder les matchs dans des conditions du direct avec des images de haute résolution communément appelé HD.

Si CANAL+ Afrique se positionne sur la diffusion des matchs avec son English Pack DSTV, c’est tout simplement qu’il n’a pas pas acquis les droits de retransmission TV de la Coupe du monde sur ses principales chaînes sportives que sont CANAL+ SPORT 1, 2, 3, 4, 5. En effet, selon le communiqué, CANAL+ Afrique n’a pas acquis les droits de retransmission des matchs de la coupe du monde FIFA QATAR 2022. Dans le souci alors, de ne pas laisser ses nombreux abonnés en marge de cette belle compétition, CANAL+ Afrique compte diffuser en intégralité tous les matchs de l'évènement footballistique sur les chaînes de son English Pack DSTV.

Ainsi, la chaîne cryptée française espère un temps soit peu avoir de l’audimat en Afrique grâce à cette lucarne anglophone. Par ailleurs, les passionnés et amoureux du foot pourront suivre les informations relatives à la compétition sur les chaines sport Canal+. Les experts de CANAL+ tels Malick Traoré et bien d’autres vont débriefer l’ensemble des affiches à travers l’émission “Les grandes Bouches” sur la chaîne CANAL+ SPORT 1 dès le début de la compétition, prévu le 20 novembre 2022. Pour rappel, l'arrivée de la nouvelle offre English Pack DSTV sur la chaîne cryptée française CANAL+ AFRIQUE remonte à octobre 2021 et comprend 15 nouvelles chaînes. Les matchs de la coupe du monde de football Qatar 2022 se joueront du 20 novembre au 18 décembre 2022.

Pierre Odg : www.afrique-sur7.ci