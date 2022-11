Duekoué - Patrick Achi: "Peuple WÊ, ouvrez les yeux, la Côte d'Ivoire avance!"

Uni dans la différence et la diversité, le peuple Wê des régions du Guémon et du cavally s'est engagé résolument dans le Pardon, la Paix et le Progrès le mardi 15 Novembre 2022 à l'occasion de la 26è édition de la journée nationale de la paix dans la ville de Duekoué.

26ème Journée nationale de la Paix à Duekoué: Le peuple WÊ accepte de pardonner

Présidée par le Premier ministre Patrick Achi, la cérémonie de la culture de la paix, de la tolérance et du pardon, s'est déroulée à la place publique de Duekoué, en présence des membres du gouvernement, du médiateur de la République, du ministre tchadien de la réconciliation, de la diaspora et d'une forte délégation de têtes couronnées du district des Montagnes. Pour rappel, la date du 15 Novembre est consacrée journée du souvenir et du pardon dans les annales de la Côte d'Ivoire. Initiée par l'ancien ministre de l'Intérieur, Émile Constant Bombet, en mars 1996, la journée nationale de la paix vient apaiser les cœurs meurtris et panser les plaies.

Couplée avec la journée du pardon et du souvenir, la 26ème journée nationale de la Paix a eu pour thème: " Se souvenir, se pardonner, pour construire ensemble ". Une invitation à la paix, bien perçue par les populations qui, selon le maire Guibony Oulaï Deyezon Honoré, adhérent aux idéaux de paix pour avoir compris que c'est seulement dans un climat de paix qu'elles peuvent espérer en un bien-être social. «Duekoué est désormais la capitale de la Paix », a-t-il révélé. A sa suite, les autres intervenants, député, président du Conseil régional, anciens exilés à l'image du ministre Kahé Éric ; se sont engagés à s'inscrire dans le processus de pardon et donc de la réconciliation, pour servir d'exemples tout en appelant les populations du Guémon et du Cavally à cultiver l’amour, la tolérance, la cohésion et l’union.

Le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Kouadio Konan Bertin dit KKB, a signifié que cet événement traduit la volonté de chef de l'État à consolider le climat de paix. Il a rappelé les dates des faits ayant favorisé la réconciliation, à savoir le retour du président Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, le dégel des avoirs des anciens exilés et prisonniers politiques et le dialogue social. Conformément au thème retenu cette année, le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale a indiqué qu'il est important de mettre en avant les valeurs de solidarité, de tolérance et de respect de l’autre, utiles dans la quête d'une société moderne où il fait bon vivre.

Le Premier ministre Patrick Achi a, pour sa part, dit sa satisfaction pour l'intérêt accordé à cette journée particulière par tous les cadres. « Parler de paix, c'est faire face à l'histoire avec conscience et dignité. Le thème de cette édition résonne particulièrement à Duekoué, ville frappée comme nulle autre au moment, par la cruauté humaine», a-t-il déploré avant de conclure : « Peuple WÊ, ouvrez les yeux, la Côte d'Ivoire avance ! Le train de l'émergence avance. Il est à grande vitesse désormais. Prenez la peine de l'emprunter». Notons qu'au cours de cette cérémonie, le maire Guibony Oulaï Deyezon et le président du conseil régional du Guémon, Serey Doh Célestin, ont fait la paix, mettant ainsi fin à plusieurs années de regrettables palabres. Une façon pour eux d’offrir aux plus jeunes l'exemple d’une paix possible entre frères et sœurs des régions du Guémon et du Cavally.

Une correspondance de Sony WAGONDA.