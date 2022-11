Côte d’Ivoire: Max Zapka Lénine demande d'inscrire la Cryptomonnaie à l'école

Toutes les occasions sont bonnes pour instruire les ivoiriens sur la sphère Cryptomonnaie et Blockchain. À cet effet, Max Zapka Lénine a été l’invité de fréquence2, lundi 7 novembre 2022, lors de l’émission UN TRUC DE OUF où il a souligné le nécessité d’avoir une connaissance sur Blockchain et surtout d’introduire dans leurs programmes de formation, des modules sur le Blockchain.

La Cryptomonnaie, une monnaie du futur à introduire dans le programme scolaire

Max Zapka Lénine a, entre autres, souligné la nécessité pour les responsables d'établissements (Secondaires, Grandes Écoles, Universités privées comme publiques) d'introduire dans leurs programmes de formation, des modules sur la Blockchain qui est une véritable révolution technologique. Selon un rapport de l'Institut pour le Futur et de Coinbase, la 2è plus grande plateforme d'échange de Cryptomonnaies, 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui et l'essentiel des emplois de 2030 dépendront de la Blockchain.

Selon l'Expert en Cryptomonnaie, c'est comprenant la nécessité et l'importance de la formation dans ce domaine, que Crypto Rush qu'il dirige, a initié une caravane gratuite dénommée "Caravane éducation tour" afin de permettre à la majorité des citoyens d'avoir déjà des connaissances de base. La Côte d'Ivoire ne voulant certainement pas rester en marge, dit-il, le Chef de l'État Alassane Ouattara a reçu en juillet dernier Monsieur CHANGPENG ZHAO, PDG et Fondateur de Binance, la 1ère plateforme d'échange de Crypto au monde.

"C'est avec beaucoup d'optimisme que nous croyons à l'adoption de manière officielle des Cryptos de peur que l'Afrique ne soit recolonisée par la Blockchain et l'Intelligence Artificielle", déclare Max Zapka Lénine. Les « cryptomonnaies », plutôt appelés « crypto-actifs », sont des actifs numériques virtuels qui reposent sur la technologie de la blockchain (chaine de bloc) à travers un régistre décentralisé et un protocole informatique crypté. Une cryptomonnaie est un système de paiement numérique qui ne s'appuie pas sur les banques pour vérifier les transactions.

Rita Sorgho www.Afrique-sur7.ci