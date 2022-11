Côte d'Ivoire : Incarcéré à la MACA, Soul To Soul nommé par Soro

Soul To Soul, proche de l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori Soro, continue de purger sa peine de 20 ans de prison. Cependant, Koné Souleymane Kamaraté vient d'être nommé au sein de GPS (Générations et peuples solidaires).

Côte d'Ivoire : Guillaume Soro nomme Soul To Soul ambassadeur de GPS

Guillaume Soro a procédé à la nomination de Koné Souleymane Kamaraté dit Soul To Soul au poste d'ambassadeur plénipotentiaire de Générations et peuples solidaires chargé du protocole avec rand de vice-président. L'information a été livrée dans un communiqué officiel portant la signature du président de GPS.

Par ailleurs, l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a nommé Banchi Roger au poste d'ambassadeur plénipotentiaire et itinérant de GPS avec rang de vice-président.

"Chers tous, te tiens à féliciter ces deux personnalités MM. Banchi Roger et Koné Kamaraté Souleymane pour leurs sacrifices, courage et leur loyauté au combat pour la liberté et l’État de droit", a écrit l'ancien Premier ministre et allié d'Alassane Ouattara sur son compte Twitter.

Soul To Soul a été condamné à 20 ans de prison ferme par la Cour d'assise d'Abidjan. Il lui est reproché des faits de "complot", "tentative d’atteinte contre l’autorité de l’État" et " diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement, ayant entraîné une atteinte au moral des populations".