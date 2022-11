Coupe du Monde 2022 au Qatar: Entre boycott et polémique

Le Qatar compte faire de la 22ème coupe du monde, la plus mémorable de l’histoire. Pour ce faire, ce richissime pays a dépensé sans compter et tiré toutes les ficelles de son influence internationale pour mener à bien cette mission. Et pourtant, depuis l’attribution du mondial qatari par la fédération internationale de football (FIFA) le 2 décembre 2010, le pays de moins de 3 millions d’habitants, avec 90% d'étrangers, ne fait qu'encaisser les coups par rapport à cette coupe. Les critiques s’intensifient surtout à l’approche du coup d’envoi prévu ce 20 novembre 2022.

Le Qatar accusé d'avoir acheté la coupe du monde 2022

Dans un documentaire de Netflix parlant de la corruption qui a eu lieu au sein de la FIFA, avant l’attribution de la coupe du monde au Qatar en octobre 2010, il s’avère que les membres du comité exécutif de la FIFA, étaient achetables. Parce que, deux membres du comité exécutif ont été piégés par le journal britannique « Sunday Times » qui leur aurait proposé de l’argent afin qu’ils puissent voter pour les Etats-Unis comme pays hôte. N’ayant pas pu résister à ce piège à caméra cachée, chacun donne ainsi sa condition en échange de sa voix.

C’est ainsi que ces membres ont fini par perdre leurs postes au sein de la FIFA après que la nouvelle s'est répandue. Dans le documentaire, les enquêtes ont poussé à mieux connaître l’étendue de la corruption aujourd’hui dans le cercle le plus intime de la FIFA. C’est-à-dire sur les 24 dirigeants, 18 ont été mis en examen pour corruption, soit suspendus pour des affaires douteuses.

Les critiques contre cette coupe du monde, sont nombreuses à cause de l’exploitation des ouvriers sur les chantiers. Sans oublier, l’environnement dans lequel se déroulera cette prestigieuse compétition de football. Il faut dire que l’impact écologique ne semble pas être propice parce que ce pays est déjà champion du monde des émissions de gaz à effet de serre. Critiqué sur tous les bords, le Qatar se retrouve seul à la défensive de son mondial vis-à-vis de ses détracteurs.

