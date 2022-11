Côte d'Ivoire : Pourquoi Boga Sako a rejoint Blé Goudé

Boga Sako Gervais a dévoilé les raisons qui l'ont conduit à rejoindre Charles Blé Goudé. Le président de la FIDHOP (Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique) s'exprimait à l'émission Africonnect.

Côte d'Ivoire : Comment Blé Goudé a convaincu Boga Sako

Sauf changement de dernière minute, Charles Blé Goudé regagne la Côte d'Ivoire le samedi 26 novembre 2022. Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a désigné Boga Sako Gervais pour diriger le comité d'accueil de son arrivée.

Au cours de l'émission Africonnet, le président de la FIDHOP a bien voulu livrer les motivations de son engagement auprès de l'ex-détenu de la prison de Scheveningen. Mais bien avant, il a fait savoir que Blé Goudé a subi une injustice.

"C'est avec beaucoup de bonheur que nous avons accueilli l'annonce du retour de M. Charles Blé Goudé. Parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, je rappelle que je suis président de la FIDHOP (Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique), le fait que le ministre Charles Blé Goudé ait été acquitté le 15 janvier 2019 et qu'il était encore bloqué à La Haye, alors que le président Laurent Gbagbo a pu rentrer finalement depuis le 17 juin 2021, c'était une violation de ses droits. Il n'est plus poursuivi, on ne lui reproche rien et il était bloqué à La Haye. Nous avons continué à donner de la voix. J'ai participé au dialogue politique (...) Quand finalement, les autorités du pays acceptent qu'ils reviennent, c'est une immense joie", a-t-il laissé entendre.

Boga Sako a indiqué que deux raisons l'ont poussé à accepter de travailler auprès de l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo. "La première, c'est que la FIDHOP et moi, nous nous sommes investis, corps et âme, jusqu'au bout pour qu'il regagne son pays parce que c'était une grave injustice, une grave violation des droits de l'homme. C'est justice aujourd'hui qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est une satisfaction", s'est-il exprimé.

Poursuivant, l'homme de droit a ajouté qu'il a été séduit par le discours de Blé Goudé. "Le frère me dit : "je veux rentrer en Côte d'Ivoire non pas comme un leader de parti politique, non pas comme un belligérant, mais je veux rentrer dans mon pays pour la paix et la réconciliation nationale. Et comme vous docteur Boga, vous êtes un militant des droits de l'homme, vous êtes un activiste de la société civile, je voudrais que vous soyez à la tête de ce comité" ", a révélé Boga Sako.