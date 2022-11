Life TV : Qui veut saboter l'émission de coach Hamond Chic ?

Après avoir animé les vacances avec son émission "Allô Caviar" sur Life TV, la coach Hamond Chic reprend du service. La télévision de Fabrice Sawegnon annonce le retour de ce programme. Dans une publication sur les réseaux sociaux, l'animatrice a appelé au non-sabotage.

Life TV : Coach Hamond Chic signe son retour, mais...

Coach Hamond Chic a véritablement défrayé la chronique pendant les dernières vacances. En effet, l'influence basée en France avait été recrutée par Fabrice Sawegnon pour piloter la nouvelle émission "Allô Caviar". On peut le dire sans risque de se tromper, le patron de Life TV a eu le nez creux tant sa nouvelle recrue a battu les records d'audience.

À la fin des vacances, Hamond Chic a regagné la France au grand désarroi des amoureux de son émission. Cependant, on apprend auprès de Life TV que l'émission "Allô Caviar", interdite aux moins de 16 ans, revient avec un changement de nom. Votre émission préférée fait son grand retour sur vos écrans. "ALLO CAVIAR devient ALLO CAVIAR ALL STARS. Pour cette nouvelle saison Hamond chic caviar vous donne rendez-vous avec les CÉLÉBRITÉS d’ici et d’ailleurs", a indiqué la chaine de télévision.

Pour sa part, coach Hamond Chic, qui ne cache pas sa joie de retrouver les téléspectateurs a lancé un appel surprenant. En effet, la Caviar a fait une publication qui en dit long. "Je dis non au sabotage cette saison-ci", a écrit l'animatrice sur sa page Facebook.

Qui veut saboter l'émission de coach Hamond Chic ? Il faut rappeler que "Allô Caviar" a été au centre d'une vive polémique. Des observateurs ont reproché à la coach Caviar d'inciter à la débauche sexuelle à travers ses conseils aux jeunes filles. La HACA (Haute autorité de la communication audiovisuelle) est même montée au créneau.

"En considération de l'impact reconnu des programmes audiovisuels sur le jeune public , la HACA demande fermement à LIFE TV davantage de professionnalisme et de responsabilité dans la programmation de ses émissions , surtout aux heures de grande écoute", avait préconisé la structure dans un communiqué.