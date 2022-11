Exportation du cacao: Le Conseil du Café-Cacao dénonce une fake-news

Le Conseil du Café-Cacao a pondu un communiqué, jeudi 17 novembre 2022, pour dénoncer la fausse information traitée dans une dépêche de l'agence américaine d'information financière Bloomberg, parue le mercredi 16 novembre 2022.

Part de vérité : Le Conseil du Café-Cacao s’exprime

Selon le communiqué du Conseil Café Cacao, cette dépêche indique que le Conseil du Café-Cacao aurait vendu des contrats d'exportation de cacao avec un différentiel d'origine négatif compris entre -75 et -100 livres sterling par tonne. Une chose que le Conseil du Café-cacao dément avec la dernière énergie.

‘’Le Conseil du Café-Cacao s'insurge et dénonce cette fausse information qu'il assimile à de la manipulation et tient à rappeler à tous les acteurs de la chaîne de valeur que, depuis le 1er août 2022, le différentiel d'origine actuellement en vigueur est égal à o’’, indique le communiqué. En outre, le Conseil confirme avoir récemment vendu des contrats d'exportation de cacao avec un différentiel d'origine égal à o et ‘’tient à rappeler qu'aucun contrat d'exportation de cacao ne sera vendu avec un différentiel d'origine négatif.’’

Le Conseil du café-cacao a tenu à réitérer son engagement auprès du Ghana pour le rayonnement de l’industrie du cacao et du café. ‘’Le Conseil du Café-Cacao est résolument engagé avec le Ghana, au sein de l'Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana (ICCIG), à tout mettre en œuvre pour permettre aux producteurs de cacao des deux pays, de percevoir un prix décent et rémunérateur et appelle l'industrie du cacao et du chocolat au respect de ses engagements en appliquant le Différentiel de Revenu Décent (DRD) et en payant un différentiel d'origine positif dans l'achat des contrats d'exportation de cacao’’, fait savoir le communiqué.

Mariam Ouattara :afrique-Sur7.ci