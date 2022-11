Coupe du Monde: France - Australie, voici le statut de Karim Benzema

On en sait un peu plus sur la présence ou non de Karim Benzema qui souffrait« des douleurs, mais pas de grosse blessure » avec les Bleus de France.

Karim Benzema, l’attaquant de l'équipe de France, annoncé face à l’Australie, mardi

Gêné par un pépin physique depuis plusieurs semaines, Karim Benzema n'est pas encore à 100% avant le début de la compétition et l'entrée en lice de la France contre l'Australie, mardi 22 novembre à Doha.

KB9 n'a pas participé au premier entraînement collectif des Bleus, jeudi à Doha au Qatar et s'est contenté d'un travail individuel. La titularisation de l'attaquant de 34 ans au premier match de la France, serait-elle compromise? Non.

Jeudi, le docteur des Bleus, Franck Le Gall, a livré une date de retour encourageante pour les deux hommes. Et au journal Parisien de faire une révélation de taille sur Benzema. Relayant les confidences de son clan, le quotidien francilien donne de très bonnes nouvelles.

« Selon son entourage, la star se sent prête à débuter face à l'Austalie, capable de supporter le combat d'un match de Coupe du monde contre la 41e nation au classement FIFA. »

Mieux encore, cette confiance serait également totalement valable du côté de Didier Deschamps. « Deschamps n'a pas vraiment de maux de tête avec l'avant-centre. Il sent, surtout il sait qu'il sera prêt pour commencer mardi prochain. Benzema est dans les temps, malgré les apparences ou le manque de temps de jeu », écrit le quotidien.