Université de Man : Adama Diawara félicite Prof. Lacina Coulibaly pour la qualité de son management

Le jeudi dernier, à l'Auditorium de la Primature, la couvée 2021 des Ingénieurs et Masters de l'université polytechnique de Man, a eu droit à des honneurs à la mesure des efforts que ces étudiants venus de Man ont fourni pour décrocher leurs diplômes et être parmi les meilleurs.

Des diplômés de l'Université polytechnique de Man célébrés

Dans une ambiance festive, le plus heureux a été sans doute le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Prof. Adama Diawara, patron de la cérémonie, qui s'est exprimé en ces termes:

" je tire mon chapeau à l'université de Man et félicite vivement le président de cette université, le Prof. Lacina Coulibaly pour la qualité de son management, ainsi que tous ses collaborateurs."

Puis de poursuivre : " le respect scrupuleux des critères d'accès, l'organisation des cours de mise à niveau pour les nouveaux étudiants, le suivi des étudiants grâce au tutorat et l'application de critères stricts de passage d'un cycle à l'autre, ont contribué à relever substantiellement les taux de réussite à l'université de Man. Ainsi, pour la cohorte des 73 Masters et celle des 31 Ingénieurs célébrées ce jour, les taux de réussite frôlent les 100% (...) et 91% des Ingénieurs et 64% des Masters sortis de l'université de Man en 2021 ont déjà trouvé un emploi ".

S'exprimant avant le ministre Diawara, le président de l'université polytechnique de Man, a souligné le grand intérêt du ministre de tutelle pour l'université qu'il dirige et a dit que :

" cette cérémonie de collation de grade est une excellente occasion pour célébrer les étudiants qui ont beaucoup travaillé pour obtenir leurs grades, c’est aussi une occasion de redevabilité de l’équipe dirigeante et enfin c’est une opportunité de présentation de nos produits, ressources humaines de grande compétence, aux entreprises (...) L'Université Polytechnique de Man constitue un excellent pôle de développement du District des Montagnes. Aujourd’hui, grâce à la construction de l’UPM, ce sont plus de 200 emplois permanents de tous ordres (enseignants, personnels administratifs et techniques de l’UPM et du CROU Man) qui ont été créés. Et ce sont environ 70 ingénieurs et 143 masters qui ont été formés et outillés pour apporter leur contribution au développement de la Côte d’Ivoire."

Dans la même lancée que le Prof. Lacina Coulibaly, les représentants des entreprises partenaires de l'université ont relevé la qualité des ressources humaines formées à l'UPM et réaffirmé leur disponibilité à continuer le partenariat et même à le renforcer.

À cette cérémonie de collation, étaient présents les premiers responsables des universités publiques et privées de Côte d'Ivoire, le Secrétaire général du CAMES, des chefs d'entreprises et de nombreux parents venus soutenir leurs enfants.