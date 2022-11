Agnéby-Tiassa: Dr Aka Koffi Charles vante les mérites de Dimba Pierre

Le comité de soutien aux actions de Dimba N’Gou Pierre (CSA-DNP) d’Ananguié, dans le département d’Agboville, a été investi, le dimanche 20 novembre 2022, par Dr Aka Koffi Charles, représentant le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

Agnéby-Tiassa : Aka Koffi Charles investit un comité de soutien à Dimba N’Gou Pierre

« Chers parents, sachez que c’est toujours un immense plaisir pour moi de me rendre ici à Ananguié parce que je suis venu chez moi. La sous-préfecture d’Ananguié compte beaucoup pour le ministre Dimba Pierre, président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa », a confié d’entrée, le directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Il aussi rappelé que le ministre Pierre Dimba s'est toujours engagé à prôner l’unité et le rassemblement pour le développement. "Il m’a donc chargé de vous dire que ce que nous avons reçu jusqu’à maintenant n’est rien par rapport à ce que nous allons recevoir, demain. Car, le ministre Dimba Pierre est un homme de développement », a rappelé Dr Aka Koffi Charles, parrain de la cérémonie.

« Chers frères et sœurs, c’est de façon libre et sans contrainte, que vous avez accepté de vous mettre ensemble, de vous unir pour accompagner votre frère, le ministre Dimba N’Gou Pierre dans ses actions de développement. Cela, vous donne une lourde responsabilité parce que vous allez avoir dès aujourd’hui, la responsabilité de rentrer dans toutes les maisons, dans tous les campements, dans tous les villages. Partout, où un seul ressortissant de la sous-préfecture d’Ananguié vit, vous devez y entrer pour propager le message d’union, de développement du président Dimba N’Gou Pierre », a recommandé le collaborateur du ministre de la Santé.

Sur l’opération de révision de la liste électorale lancée par le président de la CEI (Commission électorale indépendante), Coulibaly-Kuibiert Ibrahime, le 19 novembre 2022, à Agboville, le secrétaire départemental du RHDP Agboville sous-préfecture s’est voulu plus clair : « C’est bien de dire qu’on soutien Dimba Pierre. C’est bien de dire qu’on est derrière Dimba Pierre pour ses actions de développement, mais c’est encore mieux d’être inscrit sur la liste électorale. Parce qu’au moment de lui donner un autre mandat pour lui permettre de continuer et terminer les œuvres qu’il a commencé, c’est ceux qui sont inscrits sur la liste électorale qui décident ».

Poursuivant, il a instruit ses filleuls à faciliter l’inscription sur la liste électorale des populations, particulièrement des jeunes en âge de voter. « Votre mission sera donc d’investir tous les endroits de la sous-préfecture pour vendre le label Dimba : "Le guerrier du développement". Vous devez sensibiliser nos frères, nos sœurs, nos mères, nos papas et nos enfants qui ont au moins 18 ans, à se faire inscrire sur la liste électorale pour donner l’onction à Dimba de poursuivre ce qu’il a bien commencé dans la région, en général et dans la sous-préfecture d’Ananguié, en particulier », a insisté Dr Aka Koffi Charles.

« Nous sommes séduits par toutes les actions de développement que le ministre Dimba mène de façon générale dans la région, particulièrement à Agboville et singulièrement dans la sous-préfecture d’Ananguié. Notre initiative est pour non seulement, lui traduire notre infinie reconnaissance, mais aussi et surtout faciliter sa réélection à la tête du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa. Et ce, à travers un vote massif lors des prochaines élections de 2023 », s’est justifié le président du CSA-DNP, Florent Agriko.

Tizié TO Bi

Correspondant régional