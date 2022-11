Real Madrid: Ce qui a été décidé après la blessure de Karim Benzema

Privé de l’Euro 2016 et du mondial russe 2018 pour des raisons extra-sportives, Karim Benzema ne jouera pas non plus le Mondial 2022 malgré sa sélection. De retour parmi ses coéquipiers cette année, l’attaquant madrilène a encore été contraint par une blessure à la cuisse gauche au niveau du quadriceps dont il a été victime le samedi 19 novembre 2022 au cours de l’entrainement avec les Bleus.

Karim Benzema irremplaçable pour les Merengues malgré sa blessure

Les Lyonnais étaient pressés de voir l’attaquant français cartonner lors de ce mondial qatari avec le groupe des Bleus, après son sacre au ballon d’or 2022 obtenu à l’unanimité. Mais malheureusement, une blessure a eu raison de leur compatriote, l’obligeant à quitter ses coéquipiers avant la fin de cette prestigieuse compétition. Déclaré forfait selon plusieurs médias, l’actuel ballon d’or européen a donc cédé sa place et s’est rendu à Madrid où il obtient pleinement le soutien de son club.

« De ma vie, je n’ai jamais abandonné. Mais ce soir, il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait », a-t-il annoncé sur son compte tweeter. Selon l’attaquant français, il aurait jugé nécessaire de laisser sa place à un coéquipier qui pourrait bien aider l’équipe à faire un bon mondial. Alors, face à la blessure de leur attaquant vedette, le Real Madrid s’est montré très rassurant et compte tout faire pour le remettre à pied le plus vite possible sans l’aide d’une quelconque recrue.

Deux importantes décisions prises par les Merengues après la blessure de l’actuel meilleur joueur du monde

La blessure de Karim Benzema ne change en rien les plans du Real Madrid. Bien au contraire, le club espagnol cherche à plonger d’1 an de plus le contrat de leur attaquant jusqu’en 2024. Selon le quotidien Merca, les Merengues n’envisagent aucune recrue lors du mercato hivernal en remplacement de Karim Benzema.

Le club merengue croit fermement à son attaquant et voit certains joueurs comme Rodrigo, capables de relever le défi en son absence. Pour ce faire, les Madrilènes restent confiants et comptent retrouver rapidement l’international français sur les terrains. Ils ne voient donc aucune nécessité de recruter un attaquant cette saison comme secours.

Qui est Karim Benzema ?

Né à Lyon le 19 décembre 1987, Karim Benzema est un footballeur français formé à l’Olympique lyonnais à l’âge de 10 ans. Il signe son premier contrat professionnel en 2005 et remporte avec son club formateur, plusieurs trophées dont le championnat de France en 2005, 2006, 2007 et 2008 en plus du trophée des champions en 2006 et 2007.

En juillet 2009, le français rejoint le Real Madrid pour un contrat de 35 millions d’euros où il obtient plusieurs titres collectifs et individuels tels que la Liga, la League des champions, le ballon d’or européen 2022 etc.

Les statistiques de Benzema cette saison

L’attaquant français a marqué 6 buts et délivré 1 passe décisive en 12 matchs cette saison sous les couleurs du Real Madrid. Depuis 2007, Benzema a joué 97 matchs avec les Bleus et en a marqué 37 buts.

Adama Yarafe : www.afrique-sur7.ci