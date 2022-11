Mondial 2022 : Nasser Al-Khelaïfi au front pour défendre son pays le Qatar

Parti pour rejoindre son pays, organisateur du mondial 2022, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, n’est pas passé inaperçu à travers une interview accordée à Talksport, lundi 21 novembre 2022, dans laquelle l’homme d’affaires qatari prend la défensive du Qatar au regard des nombreuses critiques dont le pays fait l'objet.

Nasser Al-Khelaïfi: « J’ai été blessé quand j’ai vu la plupart des gens parler négativement du Qatar »

Cela fait plusieurs années que le Qatar, pays organisateur de la coupe du monde 2022, est pointé du doigt par rapport à cette coupe. Et cela s’est amplifié ces derniers temps avec l’arrivée des sélections et des journalistes au Qatar. Des critiques qui tournent autour de l’interdiction de la vente d’alcool, le brassard LGBT, la question des droits de l’Homme et même l’apparition de faux supporters venus de l’Inde. Une situation face à laquelle, le patron du PSG n’a pas mâché ses mots en dénonçant le mauvais comportement des détracteurs.

« Le monde a été si injuste envers le Qatar », a-t-il lancé au micro de Talksport. Refusant de commenter ce que Gianni Infentino a dit auparavant, Nasser Al-Khelaïfi a demandé au monde de faire confiance au Qatar parce que le pays a fait de son mieux pour répondre aux attentes du monde entier. Pour Nasser Al-Khelaïfi, les Qataris ne sont pas de mauvaises personnes car ils traitent leurs prochains avec respect. « J’ai été blessé quand j’ai vu la plupart des gens parler négativement du Qatar », s’est-il alarmé.

Pour lui, le pays est ouvert à tous sans exception comme son Altesse l’émir l’a déclaré. "Tout le monde est tellement excité. Ça fait 12 ans qu’on attend ça", s’est-il réjoui. Le président du Club français se dit ravi comme tous ses compatriotes d’accueillir le monde entier afin qu’il découvre la vérité sur le pays.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci