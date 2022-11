Grogne dans des églises: Le Coup de gueule d'un chantre ivoirien

Hermann N'Guessan, Membre du groupe musical Sacré Coeur, a exprimé son indignation face à la mise à l'écart des chantres au profit des artistes profanes lors des concerts ou autres spectacles dans les églises.

Mise à l'écart des chantres lors des évènements chrétiens: Un chantre catholique crie son indignation

Sur nos paroisses, il devient récurent de voir des affiches de concert de Noël, bienfaisance, charité... sans la participation des chantres. L'on se plait dans l'Eglise à faire venir des artistes profanes (chanteur, humoriste...) plutôt que des chrétiens qui ont décidé de donner leur voix au Seigneur pour édifier son peuple.

Je peux comprendre qu'on veuille construire l'Eglise bâtiment mais quand pour cela il faut forcément passer par les artistes profanes pour des prestations dans l'Eglise je m'interroge pour l'Eglise corps du Christ.

Et encore si ces artistes viennent chanter les louanges en l'honneur de notre Seigneur on dira Alléluia. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez nous mêmes ?? C'est quel message on veut laisser à la fin? On ne peut pas se réjouir dans le Seigneur ? Que le Sacré dans L'Eglise disparaisse ?

L'argent que vous dépensez pour inviter ces personnes si c'était pour donner même la moitié aux chorales de vos paroisses, aux chantres, au instrumentistes de vos paroisses vous aurez dit non c'est trop. Pourtant ce sont eux qui sont toujours en service dans vos paroisses. Mais il faut arrêter à la fin de laisser comme héritage à nos enfants l'idée selon laquelle la louange à l'endroit de notre Seigneur, le chant sacré ne peut combler et qu'on n'en puisse s'en réjouir dans nos Églises ??? Déjà il y'a tant d'appâts au travers de la musique pour nous entraîner à aller de l'autre côté surtout pour la jeunesse, qu'il est inconcevable que cela ne suffise pas et qu'il faille aller chercher dehors pour les faire rentrer dans nos Églises. Ça va maintenant là quoi !

Hermann N'Guessan

( Membre du groupe musical

Sacré Coeur)