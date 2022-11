Emmanuelle Keita - Emma Lohoues: Deux femmes, deux parcours

Sous les feux des projecteurs depuis la sortie du nouveau clip du chanteur Remy Adan, Emmanuelle Keita se fait tacler par des proches d’Emma Lohoues. L’influenceuse est accusée de plagiat.

Pourquoi Emmanuelle Keita n'est pas une plagieuse

Très suivies sur les réseaux sociaux, les deux femmes d’affaires Emmanuelle Keita et Emma Lohoues dont les palmarès se ressemblent fortement, ne cessent de faire l'objet de comparaison de la part de leurs communautés virtuelles respectives.

De retour en Côte d’Ivoire depuis quelques jours après plus deux années d’absence, Emmanuelle Keita qui essaie au maximum d’éviter toute comparaison avec Emma Lohoues, vient de se faire indexée malgré elle. Suite à l’annonce de sa signature avec une chaîne de télévision de la place en tant qu’animatrice d’une émission à l’instar de ses collègues Hamond Chic et Emma Lohoues, les fans d’Emma Lohoues accusent déjà EK de plagiat.

« Emma crée Empire 17… l’autre vient créer Empire (sans adresse, sans numéro Siret en France) ; Emma a mangé à Beef Cut… l’autre fait cotiser ses fans pour aller manger à Beef Cut aussi ; Emma a son chien qui s’appelle Fendi, l’autre n’a jamais eu de chien. Aujourd’hui, elle snape que sa maman a un chien qui s’appelle Dior ; on a fait sac à main pour Emma, l’autre est allée pleurer pour avoir choupompom ; Emma a son émission, l’autre va sur son Insta écrire ‘’tic tac mon émission arrive. Emma Lohoues, nous tes fans, on est petit. Ta vraie et unique fan s’appelle EK… c’est de ça qu’il s’agit », a écrit un fan et proche de Emma Lohoues. Mais ne serait-ce pas le contraire ?

Dans une vidéo filmée récemment par Emmanuelle Keita avec son chien, Ek affirme que Dior a le même âge que son fils, c’est-à-dire 13 ans; ce qui veut dire que le chien d' Emma Lohoues est le petit frère de Dior. Emmanuelle Keita a travaillé comme collaboratrice avec Life Magazine, le magazine de culture urbaine ivoirienne N°1 depuis 2006. Il lui a été notamment confié la Rubrique Confidences où elle allait à la rencontre de personnalités du monde du showbiz et de la culture, qui lui accordaient un entretien tout feu tout flamme avec des potins inédits. Ce qui veut dire qu’elle est dans le corps d’animatrice bien avant Emma car elle débute en tant qu’animatrice en 2016, date à laquelle elle présente la saison 2 de Koiffure Kitoko, une téléréalité sur la coiffure de la chaîne A+ du groupe Canal+.

Emmanuelle Keita s’est fait refaire… les seins. Elle l’a avoué lors de ses échanges avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. « Je me suis fait refaire la poitrine, il y a de cela 8 ans au Brésil. Normal qu’ils soient toujours aussi rebondis. Les seules choses refaites sur moi sont mes seins. Pour mon corps, il faudra remercier les gènes de ma mère et mes nombreuses grossesses », a-t-elle fait savoir. 1 an plus tard en 2009, Emma lohoues se fait refaire les siens, a-t-elle avoué dans une émission people lors de la rubrique Accusé, levez vous!

Elle fait quelques apparitions dans la série ivoirienne Class A produite par Martika Production. Ensuite, elle interprète le rôle d'Estelle dans le film Le Mec Idéal d'Owell Brown. Emmanuelle Keita, quant à elle, fait son apparition bien avant, en tant qu’actrice dans la série Docteur Boris qui était diffusée par TV5 monde en 2008.

Emmanuelle Keita et Emma Lohoues n’ont visiblement pas de bons rapports; les fans d’Emma Lohoues tout comme ceux de l’ex de Peter 007, ne cessent de faire des comparaisons entre les deux influenceuses. Mais vue dans les archives, Emmanuelle Keita n’est sûrement pas celle que les fans d'Emma veulent faire passer pour une plagieuse.

