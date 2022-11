Mondial 2022 : Hervé Renard met l'Argentine et Messi en déroute

Mondial 2022. L'Argentine est tombée. Hervé Renard et ses poulains de l'Arabie Saoudite ont dérouté l'équipe argentine (1-2) à l'occasion du premier match de la poule C le mardi 22 novembre au Lusail Stadium. Une belle performance pour Saleh Al-Shehri et ses coéquipiers.

Mondial 2022 : Hervé Renard fait tomber Lionel Messi

L'Arabie Saoudite débute le Mondial Qatar 2022 par une belle victoire devant l'Argentine. Et pourtant, la rencontre n'avait pas démarré sur de bons auspices pour Les Fils du Désert. En effet, dès la 10e minute, Lionel Messi transforme un penalty et donne l'avantage à son équipe (1-0).

Menés au score, les poulains d' Hervé Renard se jettent dans la bataille et courent derrière le but égalisateur. Les efforts de la bande à Salem al-Dosseri sont récompensés peu après la pause. À la 48e minute, Saleh Al-Shehri trouve le chemin des filets et remet son équipe en selle (1-1).

La Abiceleste, en grande difficulté, avait du mal à imposer son rythme de jeu aux joueurs d' Hervé Renard. Au moment où Messi et les siens s'attendent le moins, Salem al-Dosseri, d'un coup d'éclat bat le Martinez, le portier argentin. C'est le délire ! L'Arabie Saoudite devance l'Argentine au tableau d'affichage.

La star du Paris Saint-Germain (PSG) et ses coéquipiers font face à une solide défense saoudienne. Malgré les nombreuses attaques contre le camp adverse, les Argentins peinent à égaliser.

Au coup de sifflet final, l'Arabie Saoudite remporte une victoire historique. En attendant le deuxième match de la poule C, qui opposera le Mexique à la Pologne, l'Arabie Saoudite domine le classement.

Hervé Renard, ancien sélectionneur des Éléphants de Côte d'Ivoire, fait une entrée fracassante dans la compétition et envoie un signal fort à ses prochains adversaires.