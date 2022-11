Mondial 2022 - Cameroun: Paul Biya de coeur avec les Lions indomptables

Avant tout propos, le Cameroun est et reste la toute première nation africaine à atteindre les quarts de finale d’une coupe du monde depuis 1990. Même si les Lions indomptables se sont fait éliminer de justesse par l’Angleterre sur un score de 2-3 après prolongation, ils ont réussi à inscrire leur histoire dans le livret de cette compétition prestigieuse. Dans le but de hisser haut le drapeau camerounais, le président Paul Biya demande au capitaine de l’équipe, Vincent Aboubacar, et à ses coéquipiers de faire preuve de combativité.

Les Lions indomptables obtiennent tout le soutien du président Paul Biya

La Coupe du monde est l’évènement sportif le plus attractif au monde. Cette compétition ne laisse aucune personne indifférente, quels que soient sa fonction ou son rang social. C’est dans ce cadre que s’inscrit la déclaration du président de la République du Cameroun, invitant les siens à redoubler d’efforts comme ils l’ont toujours fait au cours des années précédentes.

« La brillante qualification de notre sélection nationale à ce prestigieux tournoi qui regroupe les 32 meilleures nations de football du moment, atteste des qualités exceptionnelles de nos valeureux Lions indomptables », a-t-il déclaré sur sa page Facebook officielle.

Selon le président camerounais, Paul Biya, si par le passé, les Lions indomptables ont réussi à faire de belles prestations lors de cette compétition prestigieuse face à des adversaires redoutables, il n’en demeure pas moins qu’ils fassent mieux cette année au Qatar.

« Au moment où vous vous apprêtez à descendre dans l’arène, je vous adresse en mon nom propre et au nom du peuple camerounais, mes chaleureux encouragements », les a-t-il encouragés. Ainsi, le président de la République du Cameroun a apporté son soutien indéfectible à son équipe nationale en attendant qu’ils se présentent à leur meilleur niveau pour honorer leur drapeau tricolore.

Les Lions indomptables appelés à redoubler d’efforts

L’équipe nationale du Cameroun est appelée à redoubler d’efforts. Mouiller le maillot sans cesse, ce sera sans aucun doute, la chose la plus attendue du président Paul Biya et de ses compatriotes. Du coup, une prestation moche et enrhumée ne fera pas du tout l’affaire au regard de leurs aspirations.

Car, les Camerounais veulent revoir leur sélection franchir la première étape et pourquoi pas être à la table des grands aux demi-finales et finale de cette coupe du monde. Et pourtant, Samuel Eto’o, le président de la Fecafoot (Fédération camerounaise de football) voit déjà son pays remporter la coupe du monde 2022 face à une équipe africaine, le Maroc.

« Je vois les cinq équipes africaines se qualifier dès la phase de poules. Le Cameroun remportera la coupe du monde contre le Maroc », avait-il déclaré. Un pari assez risqué pour l’ex capitaine camerounais de prédire la victoire de son pays à la coupe du monde 2022 alors que son pays a de gros défis à relever en phase de poule face à la Suisse, la Serbie et le Brésil de Neymar Junior, l’incontestable attaquant du PSG.

Le palmarès des Lions indomptables à la Coupe du monde

Depuis sa première participation en 1982 à une coupe du monde de football, le Cameroun n’a franchi qu’une seule fois le premier tour, et c’était en 1990 en Italie où il a réussi à se qualifier pour les ¼ de finale. Après 7 participations à cette prestigieuse compétition, le Cameroun s’apprête à faire face à sa 8ème participation à une coupe du monde de football.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci