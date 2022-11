Fondation African Women Initiatives (Awi) : La 1ere cohorte Awi talents célébrée

Trois mois, c’est le temps qu’a duré la formation de ces cohortes "Awi talents". Initiée par la Fondation African Women Initiatives (Awi), Awi talents est un incubateur. Le lundi 21 novembre 2022 à la Caistab au Plateau, la première cohorte du portail ‘’Awi talents’’ a été célébrée et récompensée.

"Awi talents", un produit essentiellement femmes made in Fondation Awi

L’incubateur Awi talents vise à renforcer les capacités d’offres (transformatrices et commerciales) des femmes issues de la petite agro transformation à travers des interventions techniques afin de les doter d’avantages comparatifs leur permettant de mieux s’organiser et de saisir des opportunités d’augmentation de leurs revenus.

Ce sont au total 15 femmes spécifiquement de la petite agro transformation et issues de la base de données Awi-boost à travers son accélérateur Awi talents, qui ont reçu chacune : un certificat de réussite, une assurance et bien d’autres lots.

Fadiga Fofana Mariam, présidente du conseil d’administration de la Fondation Awi, s’est réjouie de l’accompagnement de ces femmes ‘’dans leur recherchent d’autonomisation’’.

‘’Nous sommes partis du constat qu’en Côte d’Ivoire, il y a un groupement de femmes. La question qui revenait dans notre enquête était toujours le manque de débouchés et la conservation des produits commercialisés. C’est ainsi que nous avons décidé de nous positionner sur la transformation qui règle un gros problème des femmes en ce qui concerne la conservation. C’est pour cela que nous avons ouvert cet incubateur pour former ces femmes sur le métier de la transformation, le marketing, le réseautage, la protection des marques, et l’accès au financement’’, a-t-elle déclaré.

Quant à Gertrude Koné Kouassi, marraine de cette première promotion de Awi talents, elle a fait une doléance auprès de la représentante du ministère de la Famille, de la femme et de l’enfant pour que la Fondation Awi soit une Ong d’ordre publique afin d’accompagner ledit ministère dans ses missions.

Selon elle, depuis cinq années maintenant, la Fondation réalise un travail colossal sur la question de l’entrepreneuriat féminin et l’autonomisation de la femme. A ses filleules, elle a traduit des messages d’encouragement.

La Fondation African Women Initiatives (Awi) est une Ong qui promeut et valorise les initiatives des femmes africaines entrepreneures proactives, les accompagne dans leur recherche d’autonomisation économique et crée un réseau pour elles, leur permettant ainsi de maîtriser leurs activités.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci