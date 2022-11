Musique : Ténor toujours amoureux de l'Ivoirienne Eunice Zunon?

Tenor est-il toujours amoureux de la belle Eunice Zunon ? C'est la grosse question que se posent de nombreux internautes après des faits étranges qui se sont produits sur la page Facebook de l'artiste camerounais.

Que s'est-il passé sur la page Facebook de Ténor avec Eunice Zunon ?

Un fait assez étrange vient de se produire sur la page Facebook du rappeur camerounais Tenor. En effet, une photo de son ex copine Eunice Zunon a été postée sur la page de l'artiste camerounais.

Mais la photo a été supprimée après seulement 5 minutes. Ténor a ensuite posté un message pour expliquer la raison de cette publication.

'' Tentative de piratage de cette page. Les équipes sont à pied d’œuvre en ce moment. Désolé pour le désagrément. Merci à tous. On reste Focus !!! Nous sommes au Qatar ! '', a-t-il écrit.

Pour de nombreux internautes, les explications de Tenor ne tiennent pas la route. Certains estiment que l'artiste camerounais ressent toujours des sentiments pour la comédienne ivoirienne.

'' Mon frère, assume seulement que le goumin est mal dosé à l’heure là , y’a pas honte à ça '', a commenté un internaute quand un autre écrivait ceci : '' Si tu veux retourner avec Rambo, tu nous dis hein , ne nous donne pas la honte nationale. Pardon, ne nous fais plus ce genre de blague, la paix est bien".

Pour rappel , Tenor et Eunice Zunon ont vécu une histoire d'amour qui fut de très courte durée. Après plus de 10 mois de relation hyper médiatisée, la web influenceuse ivoirienne et le rappeur camerounais ont mis fin à leur aventure.

Une aventure qui s’est achevée assez violemment au vu de la bagarre dont les vidéos ont été récemment publiées sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, Tenor faisait savoir qu'il n'était plus intéressé par Bb bouche Pointue.

''Elle ne représente plus rien pour moi. Je suis focus sur ma carrière ! C'est mort, heureusement que j'ai le talent ( ... ) Elle a touché le fond, elle a fait ce qu'il ne fallait pas, je préfère mourir que de repartir dans cette relation. Je serai bientôt en concert à Abidjan pour remplir le palais de la culture ... j'aime trop les Ivoiriens, c'est la famille" , a écrit l'artiste camerounais qui répondait à un de ses fans sur Tik tok.

Ce dernier lui demandait s'il comptait se rapprocher de Bp Bouche Pointue.