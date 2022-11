Affaire RTI: Chaudes empoignades entre Mariama Da Chagas et Fabrice Sawegnon

Mariama Da Chagas, directrice de Rti Publicité, n'a pas du tout apprécié la récente sortie de Fabrice Sawegnon contre la Rti. Voici sa réponse.

Mariama Da Chagas crache ses vérités à Fabrice Sawegnon: ''Petit-frère, il faut te ressaisir''

Invité il y a quelques jours au Salon des Industries Musicales d'Afrique (Sima), le boss de Life Tv, Fabrice Sawegnon, s'en est ouvertement pris à la RTI. Il a, en effet, déploré le fait que la chaîne nationale de télévision ne privilégie pas les productions locales.

'' Chez nous à Life Tv, on ne diffuse pas de films indiens, de films mexicains ou des séries brésiliennes qu'on peut trouver chez les concurrents et même dans le service public. On nous prend 2000 Fcfa sur nos factures pour aller payer des films indiens ... Nous chez Life Tv, on fait la part belle aux productions locales ou africaines. C'est à dire que le jour vous voyez un film indien à Life Tv, c'est que je ne suis plus là. Il faut d'abord promouvoir sa culture avant de s'intéresser à celle des autres. Et pour moi, c'est fondamental...nous finançons, en priorité, les productions locales pour donner la chance aux talents locaux de s'exprimer. On ne veut pas de films brésiliens, mexicains ou indiens'', a lancé Fabrice Sawegnon

Ces propos ont abondamment été relayés sur la toile, suscitant de nombreuses réactions dont celle de Mariama Da Shagas, directrice de Rti Publicité. N'ayant visiblement pas apprécié l'attaque de Fabrice Sawegnon contre la Rti, cette dernière a posté un message sur son compte Facebook dans lequel elle dévoile une information assez surprenante sur le patron de Life Tv.

'' Ko le jour où vous me voyez diffuser une série brésilienne, c'est que je ne suis plus là-bas. pfff! Et pourtant ça suppliait presque à genoux pour avoir une petite visibilité pour leurs clients autour de ces télénovelas. Adaman on peut être amnésique comme ça ? Petit frère, il faut te ressaisir car tu es dans une concurrence déloyale'', a riposté Mariama Da Chagas.