Du nouveau dans l'affaire Tenor - Eunice Zunon, ce qui s'est encore passé

Eunice Zunon a réagi suite à la polémique suscitée par les mouvements étranges qui se sont produits sur la page Facebook de Tenor , son ex petit ami. Ce qu'elle en dit.

Eunice Zunon : ''je ne suis liée, ni de près, ni de loin à la polémique actuelle''

Un fait assez étrange s'est produit sur la page Facebook du rappeur camerounais Tenor dans la soirée du mardi 22 novembre 2022. En effet, une photo de son ex copine Eunice Zunon a été postée sur la page de l'artiste camerounais, avant d'être supprimée après seulement 5 minutes.

Ténor a ensuite posté un message pour expliquer la situation.

'' Tentative de piratage de cette page. Les équipes sont à pied d’œuvre en ce moment. Désolé pour le désagrément. Merci à tous. On reste Focus !!! Nous sommes au Qatar ! '', a-t-il écrit. Il n'en a pas fallu plus pour susciter une vague de réactions sur la toile.

Eunice Zunon, de son côté, a posté un message sur sa page Facebook, pour apporter des précisions. Elle a tout simplement précisé qu'elle n'est pas du tout concernée par cette histoire.

'' ️Toute blague mise à part …Il y a quelques mois, j’ai traversé une polémique humiliante sur laquelle je ne souhaite pas m’étaler à nouveau. Depuis, je m’efforce de continuer mon bout de chemin sans regarder en arrière. Je me concentre sur ma carrière, afin d’honorer mes guerriers et guerrières qui m’ont soutenue durant cette période difficile, ainsi que les partenaires qui ont renouvelé leur confiance en moi malgré ce “bad buzz”. Ceci dit, je ne suis liée, ni de près, ni de loin à la polémique actuelle. J’aurais souhaité ne pas avoir à m’exprimer de nouveau sur ce sujet, mais il me fallait clarifier ce fait par respect pour mes guerriers/guerrières, mes partenaires mais également et surtout pour ma famille. Restons concentrés. Bien cordialement, Votre Bouche Pointue", a posté Eunice Zunon.

Un message qui laisse croire que la web comédienne ivoirienne a définitivement tourné la page Tenor.