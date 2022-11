Coupe du Monde: La fin pour Lucas Hernandez, les Bleus réduits à 24 joueurs

Lucas Hernandez a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, mardi, lors du match France-Australie. Le joueur du Bayern Munich âgé de 26 ans, ne peut pas être remplacé dans le groupe de Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, qui devra disputer le reste du Mondial avec un groupe de vingt-quatre joueurs.

Equipe de France: Le défenseur Lucas Hernandez est forfait pour le reste de la Coupe du Monde

L'équipe de France s'est imposée 4-1 face à l'Australie, mardi au Qatar, pour son entrée en lice dans le Mondial. Cependant, la Coupe du Monde Qatar 2022 est terminée pour Lucas Hernandez, annonce la Fédération française de football (FFF) qui a confirmé le forfait du défenseur dans la nuit.

L'arrière gauche du Bayern Munich, âgé de 26 ans, s'est rompu le ligament croisé antérieur de son genou droit lors de la victoire 4-1 des champions en titre lors du match d'ouverture .

"Je suis extrêmement désolé pour Lucas. Au nom du groupe, je lui souhaite le meilleur rétablissement possible", a déclaré l'entraîneur Didier Deschamps.

Hernandez a été remplacé par son frère Theo, qui joue pour l'AC Milan, et la France s'est remise de son retard pour prendre le contrôle du match du Groupe D.

"Je suis très triste pour lui ce soir, a confié un Benjamin Pavard très touché. Je pense que ça m'a affecté même sur le terrain. C'est un super mec, au Bayern on est toujours ensemble." Revenu tout juste de blessure avec le Bayern, le Munichois a sévèrement rechuté et sa Coupe du monde se limitera à neuf petites minutes et une énorme frustration. "Nous sommes évidemment tous sous le choc et nous sommes vraiment navrés. Mais Lucas est un battant et reviendra fort. Il aura tout le soutien possible de notre part", a réagi le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic dans un communiqué. Le défenseur va "dans les meilleurs délais" rentrer de Doha pour passer d'autres examens à Munich, se faire opérer et suivre une rééducation à Munich, a ajouté "Brazzo", cité dans le communiqué du Bayern.

Pour une telle blessure, la durée d'indisponibilité est généralement d'un minimum de six mois, ce qui met très probablement un terme à sa saison en Bavière (dernière journée de Bundesliga le 27 mai, finale de la Coupe d'Allemagne le 3 juin, finale de la Ligue des champions le 10 juin). Dès lors, les Bleus doivent se repenser. Son successeur est tout trouvé en la personne de Théo Hernandez.

Sa blessure fait suite à de nombreux autres forfaits essuyé par l’équipe de France.

Le vainqueur du Ballon d'Or Benzema, 34 ans, a été exclu de la défense de la Coupe du monde de son pays dimanche - le jour de l'ouverture du tournoi - à la suite d'une blessure à la cuisse.

Il n'a pas été remplacé, laissant la France avec 25 joueurs, et la blessure d'Hernandez signifie que Deschamps a maintenant une équipe de 24.

Les milieux de terrain Paul Pogba et N'Golo Kante n'étaient pas suffisamment en forme pour être inclus dans le groupe français de 26 joueurs.

Le défenseur du Paris St-Germain Presnel Kimpembe s'est retiré lundi dernier après avoir échoué à se remettre d'un problème aux ischio-jambiers et a été remplacé par le monégasque Axel Disasi.

Deux jours plus tard, l'attaquant du RB Leipzig Christopher Nkunku a été exclu après avoir boité hors de l'entraînement, avec Randal Kolo Muani de l'Eintracht Francfort appelé en remplacement.

"Si on veut être tranquille à tous les postes il faudrait prendre 33 joueurs", a commenté DD qui avait la possibilité d'emmener 26 joueurs mais s'est contenté de 25. Sûr que ce mardi, il doit quand même s'en mordre les doigts et prier pour qu'il n'arrive pas malheur au seul arrière gauche qu'il lui reste sous le main.