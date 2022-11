Bouaké: Un élève tué dans une bagarre entre deux groupes rivaux

Un élève de troisième, repondant au nom de Coulibaly Samba, a perdu la vie dans une bagarre qui opposait deux groupes d'élèves dans la ville de Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire: Une bagarre de gangs d'élèves fait un 1 mort à Bouaké

L'affrontement, rapportent des témoins, a opposé au départ deux élèves, l'un en classe 3e au Collège privé Berger 2 de Bouaké et l'autre en classe 4e au Collège Renaissance de Bouaké. Les deux antagonistes ont fait appel chacun à leurs amis pour laver l'affront. La rixe a dégénéré pour aboutir au poignard de l'élève Coulibaly Samba, âgé de 15 ans et inscrit en classe de 3e.

Samba a reçu plusieurs coups de couteau en plein cœur avant d'être admis à l'infirmérie d'une des écoles pour les premiers soins. Hélas, la gravité de ses blessures a eu raison de lui. Coulibaly Samba va succomber plus tard malgré les tentatives des praticiens de lui sauver la vie.

En raison du décès tragique de l'élève, les DRENA 1 et 2 en accord avec les syndicats des élèves, ont demandé la fermeture de tous les établissements scolaires de la ville de Bouaké, ce mercredi 23 novembre 2022, à l’effet de calmer les esprit des uns et des autres et permettre à la communauté scolaire de digérer cette situation regrettable.