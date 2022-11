Damana Pickass (PPA-CI): "Pourquoi nous avons ramené à l'ordre Dosso Charles Rodel"

Le Parti des Peuples Africains-Cote d’Ivoire (PPA-CI) a convié la presse nationale et internationale ce mercredi 23 novembre 2022 à une conférence de presse à son siège à Abidajn-Cocody pour se prononcer sur la marche annoncée de la société civile ivoirienne contre la cherté de la vie, prévue le vendredi 25 novembre 2022.

Notre parti, le parti des peuples africains côte d'Ivoire est un parti de gauche, un parti socialiste, à l'intérieur duquel la démocratie est pratiquée avec la plus grande rigueur. Nous sommes du fait de notre idéologie un parti proche des masses populaires, des masses laborieuses. Ceux que la société qualifie de petit peuple constitue le socle de notre parti. Nous sommes les defenseurs des couches vulnérables, défavorisées et nous entendons garder cette posture qui l'essence de notre engagement. C'est justement pour cela que nous entendons reprendre le pouvoir pour promouvoir l'équité et la justice sociale.

Ce qui a fait la popularité de notre parti hier et son enracinement dans la société c'est sa vocation et sa capacité à défendre la démocratie et le bien-être dans notre pays.

- nos matières premières sont payées à vil prix, ce qui engendre la paupérisation de nos braves paysans, Laurent GBAGBO et son parti se sont toujours dressés.

- à travail égal, salaires à double vitesse, les enseignants ont trouvé en Laurent GBAGBO et son parti leurs defenseurs les plus sûrs. C'est d'ailleurs le président Gbagbo qui a aboli cette injustice salariale.

- des étudiants sont violentés nuitamment dans leurs résidences universitaires, c'est encore Laurent GBAGBO et son parti qui prenne les devant et denoncent cette violation flagrante des droits de l'homme.

Je me limite à ces quelques exemples pour démontrer que nous avons toujours été au plus près des populations et nous nous sommes toujours battus pour leur bien être. Nous entendons le continuer surtout dans le contexte actuel.

Nous sommes donc conscients des problèmes sociaux notamment de la cherté de la vie. Nos militants qui sont dans leur majorité parmi les couches défavorisées sont écrasés par le poids de l'inflation. Ils en parlent constamment. Dans villages, nos parents s'en plaignent avec une certaine exaspération. Le PPA-CI vit dans cette réalité et avec cette réalité. Le PPA-CI travaille donc sur la question et se réserve le droit d'apprécier la nature et l'opportunité de sa réaction. Il ne faut surtout pas perdre de vue que le parti est en pleine structuration par la mise en place de ses comités de bases, de ses sections et de ses fédérations qui sont la force motrice de notre parti.

Nous aurons terminé avec cette phase d'implantation dans le mois de décembre 2022. Le parti se met donc progressivement en place et en ordre de bataille. Les militants doivent doivent donc faire confiance à la direction du parti dans la discipline surtout. Ce qui nous amène donc à aborder la question de la marche du 25 novembre 2022 dans laquelle on veut nous embarquer coûte coûte alors même que nous n'en n'avons jamais discuté ni dans le principe, ni dans l'organisation encore moins dans les objectifs avec les organisateurs de cette marche.

"Le PPA-CI est un parti responsable, qui pose des actes en connaissance de cause et en assume toutes les responsabilités"

Je précise que l' idéologie de notre parti l'incline à entretenir des rapports étroits avec la société civile. C'est une vocation des partis de gauche. C'est d'ailleurs à cet effet que nous avons un vice-président et un secrétaire général adjoint, ainsi que des secrétaires nationaux techniques qui servent d'interface entre le parti et la société civile.

Notre combat et celui de la société civile se rejoignent et ont in fine la même finalité le bien-être des populations à la différence près que la société civile n'a pas vocation à prendre le pouvoir contrairement aux partis politiques. Quand notre parti veut associer la société dans une activité nous en rencontrons les responsables pour en discuter du principe et des modalités. La réciprocité devrait également s'appliquer à l'inverse. Dans le cas de la marche du 25 novembre 2022, nous n'avons aucun reproche à faire à la société civile ou aux organisateurs qui sont libres d'organiser leur marche. Nous avons simplement ramené à l'ordre un de nos responsables, qui par son activisme dans l'organisation et la mobilisation tendait à faire croire à juste titre que le parti était associé ou impliqué dans ladite marche.

Nous regrettons que ni les interpellations du Secrétaire Général du Parti, ni celles du président exécutif ou encore du conseil stratégique et politique n'ont ému le camarade Dosso Charles Rodel. La discipline etant la condition sinequanun de la réussite du combat, il fallait que le parti agisse dans ce sens. C'est ce qui justifie les mesures conservatoires actuelles à l'encontre du camarade. Le PPA-CI est un parti responsable, qui pose des actes en connaissance de cause et en assume toutes les responsabilités. Quand donc le PPA-CI jugera nécessaire d'organiser une marche, il le fera et toute l'opinion nationale et internationale le saura. Nous demandons à nos militants et aux ivoiriens de garder leur calme et leur sérénité car le PPA-CI arrive sûrement...

Je vous remercie.

Damana Adia Pickass

Le secrétaire général du parti.