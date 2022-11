Lalla Diakité, ex-épouse de Drogba, perd 132 millions FCFA: Ce qui s'est passé

Lalla Diakité, ex-épouse de l'ancien buteur de Chelsea, Didier Drogba, a été victime de cambriolage en France où elle vit. Ce qu'il s'est passé.

L’ ex-épouse de l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, a été victime de cambriolage en France. En effet, Lalla Diakité s'est fait dévaliser des vêtements et chaussures de luxe, qui étaient entreposés depuis plusieurs mois, dans un box de la société Shugard, à Asnières, dans les Hauts-de-Seine, en France.

L'information a été dévoilée par le media français RTL. Les malfaiteurs qui visiblement étaient très bien renseignés, se seraient introduits début novembre, dans le garde-meuble grâce à des codes personnels de clients. Ils auraient, ensuite, fracturé une issue de secours et le cadenas du box de la mère d'Isaac Drogba afin de l’ouvrir.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la moisson a été très bonne pour ces voleurs qui sont repartis avec au moins six valises Louis Vuitton, ainsi qu’une malle et un sac de la même marque. Plusieurs autres sacs et valises qui, comme les précédents, étaient bourrés de vêtements et de chaussures de luxe, ont également été emportés.

Un préjudicie estimé entre 100.000 et 200.000 euros ( entre 65 et 132 millions de Fcfa) par la police. N'ayant pas remis les pieds à son box depuis fin août, Lalla Diakité s'y était rendue le 11 novembre dernier pour récupérer certaines de ses affaires, quand elle a constaté qu'elle a été devancé par des voleurs.

Elle a aussitôt porté plainte et pense que l’estimation de la police (environ 200 000 euros) est bien en deçà de la réalité. Pour rappel, l’icône du foot ivoirien a annoncé, en janvier 2021 son divorce d'avec Lalla Diakité. Le divorce avait déjà été acté depuis 2020.

“Je n’ai pas l’habitude de discuter de ma vie privée, mais en raison de spéculations dans les médias aujourd’hui, je vais confirmer que malheureusement, après 20 ans ensemble, Lalla et moi avons pris la décision difficile de nous séparer l’année dernière. Nous demeurons très proches et notre objectif principal a été nos enfants et de les protéger ainsi que la vie privée de la famille '' , a annoncé Didier Drogba le 13 janvier 2021.