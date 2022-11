France: La guerre devient virulente entre Booba et Maes

Et ça repart entre Booba et Maes. Les deux anciens amis qui se détestent désormais n’en finissent pas de se donner des coups terribles. Si le Duc de Boulogne s’est abstenu de répondre à son ennemi ces derniers temps, il est maintenant de retour dans le game. La tension est maintenant au paroxysme entre les deux hommes.

Booba et Maés se déchirent à nouveau

La guerre entre les deux mastodontes du rap français, Maes et Booba, n’est pas prête de s’estomper. Bien au contraire, elle s’enflamme. Entre son combat contre les influenceurs, ses provocations à l’encontre de Rohff ou encore de Gims, Booba a semblé oublier les petites attaques de Maes ces derniers jours.

Malgré les multiples provocations de l’interprète de Fetty Wap, le B20 a refusé de riposter. Mais récemment, le Duc de Boulogne a répondu à l’une des piques de Maes. Le rappeur franco sénégalais avait posté un screen de la chaîne Youtube de son ennemi démontrant que les clips les plus vus et appréciés de ce dernier étaient des feats avec lui. « Le titre "Blanche" a 85 millions de vues et leur collaboration sur le morceau "Madrina" compte, lui, 133 millions de visionnages. Le pauvre, ses meilleures vues, c’est avec moi"», avait écrit Booba.

Bien évidemment que cette contre-offensive du natif de Boulogne-Billancourt n’allait pas être passé sous silence par Maes. Le rappeur a apporté bel et bien une réponse appropriée à cette moquerie de Booba impliquant également la mère des enfants de Booba. « Violeur, détournement de mineure, escroc, parents pervers irresponsables… réponds sur tout wesh. @pattygirl03 c’est quelque chose», a-t-il lancé sur Instagram avant d'ajouter: « Les vues c’est bien…les streams c’est mieux !!! Et Blanche c’est mon son, sois digne wesh arrête de mito petit Gilles, bientôt il va me dire que billets verts c’est lui qui l’a écrit. On l’a perdu. #balance ».

Pour l'instant, le Duc de Boulogne est silencieux après cette riposte de Maes mais jusqu'à quand?