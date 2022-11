Côte d'Ivoire-Blé Goudé : "Les partisans de Laurent Gbagbo devraient me dire merci"

Laurent Gbagbo et son "fils" Charles Blé Goudé sont-ils réellement en froid ? Interrogé par nos confrères de RFI, le fondateur du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a levé un coin du voile sur ses relations avec l'ancien président ivoirien.

Côte d'Ivoire : Blé Goudé affirme ne pas avoir de problème avec Gbagbo

Le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire est prévu pour le samedi 26 novembre 2022. Le leader du COJEP a clairement laissé entendre qu'il voudrait rencontrer Laurent Gbagbo dès son arrivée à Abidjan. Bly Roselin, premier vice-président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, a exprimé ce souhait auprès de Hubert Oulaye, président exécutif du PPA-CI (Parti des peuples africains).

Pendant ce temps, des nouvelles avancent que ce n'est plus le grand amour entre Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la jeunesse. Charles Blé Goudé a démenti cette information sur les antennes de RFI.

"Les gens parlent beaucoup des relations entre Laurent Gbagbo et moi. D'autres annoncent même le divorce d'un mariage auquel ils n'ont pas participé. Je n'ai pas de problème du tout avec Laurent Gbagbo", a clarifié l'ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire).

Blé Goudé pense d'ailleurs que les partisans de Gbagbo devraient lui témoigner leur reconnaissance plutôt que de le considérer comme un adversaire. "On aura l'occasion de se parler. Vous avez dit que je l'appelle "père". On ne parle pas des relations avec un père sur les antennes. Regardez, écoutez le procès qui a lieu en Guinée. Quand vous avez fini d'écouter monsieur Toumba, de ce qu'il fait de son ancien patron, et vous mettez cela en parallèle avec la posture de Blé Goudé à la CPI, je pense que les partisans de Laurent Gbagbo devraient simplement me dire merci", a poursuivi l'ancien détenu de la prison de Scheveningen.