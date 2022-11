Mondial 2022: Francis Ngannou reste confiant pour le Cameroun

Grand fan des Lions Indomptables, Francis Ngannou s’est prononcé naturellement après la défaite (1-0) du Cameroun face à la Suisse, jeudi 24 novembre 2022, pour leur entrée en lice à la Coupe du monde Qatar 2022.

Francis Ngannou garde espoir malgré la défaite du Cameroun face à la Suisse

Le champion des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou, n’est pas resté indifférent à la mauvaise prestation des Lions Indomptables du Cameroun contre la Suisse jeudi. Malgré la déception, le natif de Batié croit dur comme fer que rien n’est encore joué. Le combattant de 37 ans estime que le Cameroun a des qualités pour inverser la spirale négative. Le combattant est confiant pour le Cameroun dans l'optique des prochains matchs. « Nous avons perdu le match mais pas l’espoir", a déclaré le combattant MMA. « Maintenant, on est vraiment en danger", a poursuivi Francis Ngannou en mode clin d’œil au sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song.

Les Lions Indomptables déjà en difficulté

Pour le moins qu’on puisse dire, le Cameroun a raté dans l’ensemble son entame de Coupe du monde 2022 en perdant contre cette formation suisse (1-0). Et pourtant, en première période, les poulains de Rigobert Song était bien en place tactiquement et ont même réussi à se créer plusieurs situations intéressantes notamment celle d’Éric Maxim Choupo Moting qui a manqué de précision. Malheureusement en seconde période, le bloc défensif camerounais s’est effrité précisément à la 48e minute et ce but de l’attaquant suisse Breel Embolo.

En panne de créativité et d’inventivité après avoir concédé le premier but, le Cameroun sera incapable de revenir au score. La sélection camerounaise reste sur 7 défaites consécutives en phase finale de Coupe du monde. 3e de la poule G après cette première journée, les Lions Indomptables du Cameroun sont désormais dos au mur. Ils affrontent la Serbie le 28 novembre prochain dans un match qui s’annonce décisif pour la qualification.