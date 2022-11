Festival Sel et Lumière: Une grosse opportunité pour les jeunes entrepreneurs

La deuxième édition du festival Sel et Lumière qui aura lieu du vendredi 8 au dimanche 10 décembre prochain à l’Espace CECFA à Cocody, est une grosse opportunité pour les jeunes entrepreneurs ivoiriens. Voici les raisons.

Ce qui va se passer à la 2è édition du festival Sel et Lumière

Selon Jules Gouhan, Pdg de la Fondation Glory Impact Group, qui a animé une conférence de presse, mercredi, en compagnie de Mme Bécely Kecys épouse Gouhan, DG de Glory Impact Group, la deuxième édition du festival Sel et Lumière sera une plateforme de formations et d’informations sur des questions liées à l’entrepreneuriat des jeunes. Ce qui justifie le choix du thème qui s’intitule : ‘’L’entrepreneuriat, une solution pour la réduction du chômage des jeunes‘’.

Pour Jules Gouhan, le festival Sel et Lumière est une main tendue à tous ces jeunes qui souhaitent s’engager dans l’entrepreneuriat. ‘’ Notre objectif consiste à faire de cette deuxième édition des journées culturelles de formation des jeunes à l’entrepreneuriat, les sensibiliser à passer une fin d’année saine et à mener des actions sociales et caritatives‘’, a-t-il soutenu. Puis d’ajouter: ‘’Nous avons fait appel à des experts qui formeront ces jeunes à entreprendre. L’entrepreneuriat est aujourd’hui une nécessité pour la jeunesse… Mais qu’est-ce que l’entrepreneuriat et comment entreprendre ? Ce sont ces thématiques que nous aurons à aborder au travers du festival Sel et Lumière, des thématiques qui seront abordées par des experts en entrepreneuriat‘’.

L’un des faits marquants de ce festival, sera l’organisation de plusieurs concours dont le « concours du meilleur jeune entrepreneur ». Un concours dont le lauréat empochera la somme d’un million de Fcfa comme récompense, en plus d’un accompagnement de la Fondation Glory Impact Group.

Bécely Kecys épouse Gouhan a, quant à elle, ajouté que le festival sera également marqué par des concours de mode, de danse et de musique. ‘’ La Fondation Glory Impact Group souhaite aussi prôner des valeurs saines, de décence et exhorter la jeunesse à avoir une vie saine, à s’éloigner de la drogue ou tout ce qui est abus sexuels. Et nous pensons que la musique, la mode et la danse sont des canaux qui peuvent permettre de toucher rapidement ces jeunes-là… Nous souhaitons, au travers de ce festival, dire aux jeunes, qu’avec leur talent qui est la musique, la mode ou la danse, ils peuvent toujours entreprendre…‘’, a-t-elle soutenu.