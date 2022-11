Côte d'Ivoire: Plus de 300 agents du BNETD reçoivent la médaille d'honneur du travail

Le mercredi 23 novembre 2022, à Sofitel Ivoire Abidjan, des travailleurs du Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD), architectes de la Côte d'Ivoire moderne, ont été honorés.

Le Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD) honore ses travailleurs

Après tant de labeur, la direction générale du BNETD a décidé de marquer sa reconnaissance aux artisans du son savoir-faire, 07 ans après la précédente édition de distinction. Pour le Directeur Général du BNETD, Kinapara Coulibaly, cette cérémonie a toute son importance en ce sens que « le besoin de reconnaissance au travail s'impose, parce que c'est un levier de motivation important qui conditionne la force de l'investissement des collaborateurs ».

C'est pourquoi, « le BNETD a choisi cette année, de récompenser l'ancienneté de certains employés et de féliciter la qualité de leurs initiatives», a-t-il poursuivi. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Pierre Dimba, a, au nom du Premier ministre et du gouvernement ivoirien, félicité les récipiendaires tout en les exhortant à continuer de travailler avec abnégation pour accompagner la Côte d'Ivoire dans sa vision de développement.

"Ces distinctions que vous arborez, sont la marque de la reconnaissance de votre travail et vous engagent à persévérer'', a t-il déclaré. Éric Serge Yapi, porte-parole des récipiendaires, tout en remerciant la Direction du BNETD, a assuré de leur disponibilité.

"Je puis vous assurer que nous sommes disposés à offrir le meilleur de nous-mêmes pour hisser plus haut l'étendard de l'excellence que vous prônez. Forts de votre confiance en nous et conscients de la nécessité de satisfaire les attentes d'un BNETD plus performant et plus compétitif, nous vous réitérons notre disponibilité, notre loyauté et notre détermination à aller plus vite et plus loin, sous votre leadership éclairé", a t-il promis.

Ce sont au total 383 travailleurs qui se sont vus décerner la médaille d'honneur du travail. Parmi eux, 39 récipiendaires au titre de la catégorie Grand Or, 74 de la catégorie Or, 84 de la catégorie Vermeil et 186 de la catégorie argent.

Ces médailles, faut-il le noter, récompensent les plus de 15, 25, 30 ou encore 35 ans de travail au BNETD.

Infos : Nicaise B.