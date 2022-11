Côte d'Ivoire: La CELIOPE se rapproche des opérateurs économiques de l'Agnéby-Tiassa

En vue de faciliter l’accès à l’information des usagers du service public, il a été créé en 2015 au sein de la Direction générale du budget et des finances (DGBF), la Cellule d’information des opérateurs économiques (CELIOPE). La caravane de vulgarisation de ce guichet unique d’information budgétaire qui est une réforme majeure dans le système de gestion des finances publiques et un outil adéquat pour lutter contre les dépenses non couvertes par des crédits budgétaires appelés passifs, a posé ses valises le jeudi 24 novembre 2022, à Agboville. Objectif : faire connaitre aux opérateurs économiques de l’Agnéby-Tiassa, les activités de la CELIOPE et les mesures liées à l’interdiction de constituer des passifs.

Agnéby-Tiassa : Les opérateurs économiques instruits sur l’utilisation de la CELIOPE

« Il nous a été donné de constater que de nombreux prestataires et fournisseurs de l’État du fait de la mauvaise qualité du mode de contractualisation, rencontrent d’énormes difficultés au dénouement de leurs opérations budgétaires. C’est ainsi que, pour lutter contre cette pratique, la CELIOPE a élaboré au titre de son programme d’activités 2022, une campagne de vulgarisation qui vise à la faire connaitre davantage et à sensibiliser les acteurs de la dépense publique et les opérateurs économiques sur de telles pratiques », a souligné Anick Kouo Nemlin, directrice régionale du Budget de l’Agnéby-Tiassa et de la Mé.

Pour elle, cette campagne représente une opportunité pour les opérateurs économiques pour mieux comprendre les règles budgétaires et s’approprier les bons réflexes lors de la contractualisation avec l’État. «Chers opérateurs économiques, la CELIOPE est votre maison et se tient à votre entière disposition. C’est pourquoi, je vous invite à la fréquenter, à la consulter en cas de doute devant toute situation liée au budget et à vos différents contrats et bons de commande. Elle dispose de tous les applicatifs budgétaires pour vérifier l’existence de crédits budgétaires liés à toute opération. Elle est tenue de vous donner l’information juste pour vous permettre de prendre la bonne décision », a fait savoir la représentante de la direction générale du Budget et des finances.

Yao Konan Florent, chef de la CELIOPE a, pour sa part, indiqué que la structure dont il a la charge est un instrument de bonne gouvernance et de transparence budgétaire. « La CELIOPE travaille au profit des opérateurs économiques, des fournisseurs et prestataires de l’État afin de les aider à traiter leurs préoccupations…Elle a renforcé son mode de saisine avec la mise en place d’un progiciel dénommé "E-requête", qui permet d’intégrer en ligne avec les usagers. Le dispositif a été complété par une autre application, le "E-fournisseur", qui permet aux opérateurs économiques de suivre le traitement de leurs dossiers en temps réel dans le circuit de la dépense », a-t-il détaillé.

« Nous avons été formés, aujourd’hui, sur les nouvelles dispositions concernant les différents travaux que nous exécutons au profit de l’État. C’est une belle initiative parce que très souvent, nous souffrons de tracasseries lors des paiements. Nous retournons satisfaits et espérons que ce genre de rencontres soient démultipliées », a plaidé Guillaume Kouassi N’Dri, président des fournisseurs de l’État d’Agboville. La 6e et dernière étape du déploiement de la CELIOPE pour cette année, a enregistré la présence du préfet de région, Sihindou Coulibaly. Informer, assister, conseiller et orienter les opérateurs économiques sur toute question liée au budget, à l’exécution des marchés publics et au fonctionnement de l’administration budgétaire, en sont ses principales missions.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.