Côte d’Ivoire : Sébastien Haller opéré avec succès

Tout semble aller pour le mieux pour Sébastien Haller. L’international Ivoirien, qui souffre d’une tumeur aux testicule, vient d’être opéré avec succès. La bonne nouvelle a été annoncée par l’attaquant ivoirien lui-même sur sa page Facebook.

Côte d'Ivoire : Sébastien Haller va de mieux en mieux

"Comme prévu depuis le début, différentes possibilités étaient envisagées suite aux chimios. Je vous annonce que le combat n’est pas terminé pour moi. Je vais devoir subir une opération pour en finir définitivement avec cette tumeur qui m’éloigne des terrains", annonçait Sébastien Haller il y a quelques jours.

Fort heureusement, tout s’est bien passé. "Une nouvelle étape de valider. L'opération numéro 2 s'est bien passée ! Un grand merci à l'équipe médicale pour l'aide au quotidien. Hâte de commencer la suite", a écrit Sébastien Haller sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que le joueur du club allemand Borussia Dortmund est atteint d'une tumeur aux testicules et a dû abandonner ses coéquipiers pour entamer un traitement.

"Cette nouvelle d’aujourd’hui a été un choc pour Sébastien et pour nous tous. Toute la famille du BVB lui souhaite un rétablissement complet au plus vite et que nous puissions le serrer à nouveau dans nos bras bientôt. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’il reçoive le meilleur traitement possible", s’était exprimé le directeur sportif du Borussia Dortmund, Sebastian Kehl.

Depuis le diagnostic de ce mal, l’ancien joueur de l’Ajax d’Amsterdam, âgé de 28 ans, a reçu des messages de soutien de la part de nombreuses personnes. "Je tiens à tous vous remercier pour les messages de soutien et la force que vous me donnez dans cette épreuve. Hâte de tous vous retrouver !", avait affirmé Sébastien Haller.