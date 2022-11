Côte d'Ivoire : Avant son concert, Soum Bill reçoit le soutien de Bictogo et Sidi Touré

Ce vendredi 25 novembre 2022, l’artiste Soum Bill sera en concert à l’esplanade du Palais de la culture de Treichville. L'artiste prolifique a reçu le soutien de deux personnalités ivoiriennes.

Soum Bill en concert live au palais de la culture

L’enfant de Yopougon Wassakara a été reçu en audience par le Président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, et le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré.

Adama Bictogo a félicité Soum Bill qu'il qualifie de "grande voix de la musique". ‘’Heureux de retrouver Soum Bill, l’enfant de Wassakara qui fait la fierté de cette commune. Icône de plusieurs générations, il est une figure importante de la musique ivoirienne. On est tous de Yopougon’’, a-t-il exprimé.

De même le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, s'est dit heureux de le recevoir.

‘’J’ai été très heureux de recevoir l'artiste Soum Bill dit Billy le Kid, qui se produira en concert ce 25 novembre 2022. J'ai salué la carrière de cet artiste emblématique pétri de talent qui a valorisé la Côte d'Ivoire avec notre patrimoine culturel, le Zouglou. En Zouglou, ça réussit toujours’’ a-t-il partagé sur sa page Facebook officiel.

Du haut de ses 25 ans de carrière, l'artiste à la voix d’or promet un show inédit. Ses fans seront dans des envolées "zougloutiques" tout au long de ce spectacle.

“On a envie que ce soit un concert qui marque les esprits. Au-delà du récital musical, techniquement, au niveau visuel et tout, ce sera quelque chose dont on parlera plus tard. Le 25 novembre, on veut faire de grandes choses”, affirme Soum Bill.

L’auteur de “Lagoh Kanawery”, “Mandjare”, “On dead ça” en feat avec Didi B sur l’album Impérial et des hits intemporels “L’un pour l’autre”, “Bénis-moi” ou encore “Gneze”, donne rendez-vous ce vendredi 25 novembre à l’esplanade du palais de la Culture d'Abidjan, pour vibrer avec lui.

Les tickets de 20.000 Fcfa sont encore disponibles. Ceux de 10.000 Fcfa et 50.000 Fcfa sont ‘’sold out’’.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci